Resultados de las elecciones Coahuila 2026

Este domingo se realizaron las elecciones para definir quienes conformarán el Congreso Estatal de Coahuila, por lo que se votaron 16 diputaciones de mayoría relativa y 9 representación proporcional.

Las 4 mil 275 casillas que se instalaron en Coahuila cerraron las votaciones a las 18:00 horas del 7 de junio, teniendo un total de 50.61 por ciento de sufragios emitidos durante el domingo.

Se contaba con un total de 2.4 millones de personas inscritas en la Lista Nominal para ejercer el voto, de las cuales se consideran un total de 1 millon 249 mil 807 votos, de acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

Los resultados del PREP de Casillas Especiales de Representación Proporcional contabilizan un total de 1 millon 177 mil 268 votos acumulados, y 64 mil 330 votos nulos.

#Coahuila2026 El corte informativo de la UTVOPL nos deja datos clave de la elección.24.21% de las casillas contaron con presencia de observadores electorales (1,035 casillas en total)17,345 representaciones de partidos y candidaturas independientes asistieron a vigilar el proceso pic.twitter.com/bc78fXXJJ3 — INE Coahuila (@INECoahuila) June 8, 2026

¿Cómo le fue a Morena en las elecciones de Coahuila?

Del total de los votos emitidos Morena en coalición con el Partido del Trabajo acumuló un total de 326 mil 12 sufragios, lo que representa el 26.2041 por ciento, de acuerdo con el PREP.

Ante los resultados, el Consejo Nacional y los Consejos Estatales de Morena emitieron un pronunciamiento por las “irregularidades en la Jornada Electoral en Coahuila.”

En el prinunciamieento señalan que las elecciones estatales de Coahuila estuvieron “marcada por la violencia institucional, la persecución política y un sofisticado sistema de compra masiva de votos.”

Señalaron que también se dieron detenciones ilegales de militantes de Morena y el PT, además condenaron el hostigamiento que recibieron las diputadas federales “con la participación de agentes de corporaciones estatales como brazos de la intimidación estatal.”

📰 El Partido Morena comparte el siguiente pronunciamiento



PRONUNCIAMIENTO DEL CONSEJO NACIONAL Y LOS CONSEJOS ESTATALES DE MORENA ANTE LAS IRREGULARIDADES EN LA JORNADA ELECTORAL EN COAHUILA



🔗: https://t.co/mICM6XSDZK pic.twitter.com/GS7rby8ByL — Morena (@PartidoMorenaMx) June 8, 2026

¿Cómo le fue al PRI en las elecciones de Coahuila?

El PRI en coalición con UDC obtuvo un total de 684 mil 515 votos, lo que representa un total del 55.0198 por ciento de los sufragios registrados en el PREP de este domingo.

Ante los resultados el PRI y algunos representantes del partido han realizado numerosas publicaciones celebrando las 16 diputaciones que se llevaron, e incluso han publicado algunos memes.

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno reconoció el trabajo del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, y felicitó a las y los candidatos y militantes del partido, pues “demostraron que cuando el PRI se organiza, no hay quien lo detenga.”

Coahuila volvió a demostrar que la confianza se construye trabajando. Gracias a las y los ciudadanos por respaldar un proyecto que da resultados y cumple su palabra. 🇲🇽 pic.twitter.com/yd4LDPFQeh — PRI (@PRI_Nacional) June 8, 2026

En sus publicaciones han apuntado que el resultado del PREP demuestra “que la confianza se constuye trabajando”, por lo que lograron llevarse el “carro completo” del Congreso Estatal.

Alito Moreno apuntó que “Coahuila mandó un mensaje que ya se escucha en todo México. Solo el PRI puede sacar a MORENA y lo demostramos con resultados, con carácter y con el respaldo de la gente.”

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