¿Quién ganó las elecciones en Coahuila 2026?

Este domingo 7 de junio se llevó a cabo la Jornada Electoral de Coahuila, en la que se eligieron 25 diputaciones locales; 16 de mayoría relativa y 9 representación proporcional.

Los cómputos oficiales de los resultados se realizarán el miércoles 10 de junio; sin embargo, se estima que la participación de las y los residentes de Coahuila durante las elecciones superó el 50 por ciento.

De acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), aproximadamente 50.61 por ciento de los 2 millones 499 mil 372 de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal acudieron a votar.

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Resultados elecciones Coahuila 2026

El PREP indica que la alianza PRI-UDC encabeza la lista electoral al llevarse los 16 distritos electorales de mayoría relativa, lo que significa que tendrán el Congreso de Coahuila.

La diferencia que se registró en los resultados del PREP es bastante considerable, pues el PRI contabiliza un total de 684 mil 515 votos, mientras que la coalición de Morena PT cuenta con 326 mil 12 votos.

Los resultados del PREP de Casillas Especiales de Representación Proporcional contabilizan un total de 1 millon 177 mil 268 votos acumulados, con un total de 64 mil 330 votos nulos.

El PAN se llevó un total de 26 mil 877 votos, mientras que el Partido Verde acumuló 32 mil 392 votos, Movimiento Ciudadano 24 mil 496 votos, Nuevas Ideas 73 mil 367 votos, México Avante 7 mil 227 votos.

La recepción de la votación se cerró a las 18:00 horas del 7 de junio en las 4 mil 275 casillas que se instalaron en Coahuila, y no se registraron incidentes graves que afectaran el proceso electoral.

#Coahuila2026 El corte informativo de la UTVOPL nos deja datos clave de la elección.24.21% de las casillas contaron con presencia de observadores electorales (1,035 casillas en total)17,345 representaciones de partidos y candidaturas independientes asistieron a vigilar el proceso pic.twitter.com/bc78fXXJJ3 — INE Coahuila (@INECoahuila) June 8, 2026

La instalación de la de la Mesa de Escrutinio y Cómputo (MEC) Electrónica se realizó a las 17:00 horas, con la finalidad de procesar los votos emitidos por Internet para el Proceso Electoral Local 2025-2026.

Esta fue una prueba piloto que se implementó por primera vez en el estado, y debido a esto se realizó un proceso riguroso y detallado para que se pudiera garantizar la certeza y legalidad de los votos emitidos por el MEC.

Por medio de redes sociales, el dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, anunció que el PRI ganó 16 de 16 diputaciones locales “con una ventaja clara en todo el estado.”

Apuntó que “Las familias coahuilenses tienen claro que el PRI sabe cumplir, sabe ganar y sabe gobernar. ¡Barrimos a los narcopolíticos de MORENA!”, y felicitó al PRI de Coahuila, tanto a los candidatos y candidatas como a los votantes.

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