Elecciones en Coahuila: cierran casillas y comienza conteo de votos

En punto de las 18:00 horas la jornada electoral en Coahuila concluyó con el cierre de las 4 mil 275 casillas y dio paso a la integración de paquetes electorales y al escrutinio oficial en los consejos distritales.

Los ciudadanos que participaron como funcionarios de casilla inician con el procedimiento de clasificación y conteo de las boletas.

Posteriormente la presidencia de cada casilla, auxiliada por secretarios y escrutadores, integra el paquete electoral que será trasladados a las sedes de los Consejos Distritales, donde se realizará el escrutinio y cómputo oficial de los votos.

La jornada electoral en Coahuila se desarrolló de manera tranquila y con poca participación ciudadana de acuerdo con medios locales.

Jornada Electoral del Estado de Coahuila ı Foto: Cuartoscuro

Alejandro Moreno presume triunfo total del PRI en Coahuila

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) se adjudicó las 16 diputaciones locales de Coahuila y presentó el resultado como una derrota para Morena, tras una jornada que su dirigente nacional, Alejandro Moreno, describió como pacífica, ordenada y con ventaja clara en todo el estado.

Alejandro Moreno afirmó en redes sociales que las familias coahuilenses votaron “con libertad y con inteligencia”, además de que “dejaron claro que aquí no quieren abrirle paso a los narco políticos de Morena, que solo dividen y dañan a la sociedad”.

Según el senador priista, el resultado refleja el respaldo de miles de ciudadanos al tricolor. “¡Barrimos a los narcopolíticos de Morena!”, expresó, al celebrar el avance de sus candidaturas en los 16 distritos locales.

Moreno felicitó al priismo estatal, a las candidatas y candidatos que participaron en la contienda, así como a la militancia que, dijo, defendió el voto durante la campaña. “Esta victoria es de todos los priistas, de su trabajo, de su lealtad y de su carácter”, sostuvo.

Alejandro Moreno Cárdenas, coordinador y presidente nacional del Partido Revolución Institucional (PRI) ı Foto: Cuartoscuro

También reconoció al gobernador Manolo Jiménez, a quien atribuyó resultados en economía, seguridad, generación de empleos y responsabilidad pública. El dirigente nacional aseguró que los gobiernos priistas, como el de Coahuila, representan el modelo que su partido busca defender.

Con el triunfo local como argumento político, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI sostuvo que su partido es “la verdadera opción de la oposición” y llamó a mantener la organización rumbo a las siguientes elecciones.

Rumbo a 2027, Moreno adelantó que el PRI buscará posicionar su proyecto nacional. “Ahora vamos por el milagro mexicano, con trabajo, con rumbo y con amor a la Patria”, afirmó, antes de llamar a votar el próximo año.

¡En Coahuila ganó el PRI! Ganamos 16 de 16 diputaciones locales y lo hicimos con una ventaja clara en todo el estado. Así se ve el respaldo de miles de ciudadanos que participaron en esta elección ejemplar, en paz, con armonía y tranquilidad. Las familias coahuilenses tienen… pic.twitter.com/883aw85ONW — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) June 8, 2026

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT