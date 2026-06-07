PRI propone reforma laboral para trabajo a distancia temporal ante contingencias

Empresas con actividades compatibles con el trabajo a distancia tendrían que activar esa modalidad por periodos temporales cuando una autoridad declare contingencia ambiental, emergencia sanitaria o riesgo por fenómenos naturales o hidrometeorológicos. La medida forma parte de una iniciativa de la diputada federal Nadia Navarro Acevedo para reformar la Ley Federal del Trabajo.

En la propuesta, la legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) plantea adicionar el artículo 330-G Bis para que los centros laborales apliquen el esquema durante el tiempo que dure la declaratoria oficial correspondiente, siempre que la naturaleza de las funciones lo permita.

Navarro Acevedo sostuvo que la reforma busca cuidar la salud pública, reducir riesgos ambientales y mantener las actividades productivas sin afectar los derechos laborales.

“Hoy el Estado mexicano tiene la obligación constitucional de adoptar medidas preventivas que protejan la salud y el derecho a un medio ambiente sano. El teletrabajo ya existe en nuestra legislación y ha demostrado ser una herramienta eficaz para mantener la productividad sin poner en riesgo a la población”, señaló.

Home Office ı Foto: larazondemexico

A partir de la declaratoria, los centros de trabajo tendrían un plazo máximo de 48 horas para evaluar la aplicación de esta modalidad. La iniciativa pide dar prioridad a personas embarazadas, adultas mayores, con enfermedades crónicas o sistemas inmunológicos comprometidos, así como a quienes tengan bajo su cuidado a menores de edad o individuos en situación de vulnerabilidad.

La diputada señaló el peso de la movilidad laboral diaria en la contaminación de las grandes ciudades. En la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) circulan más de 5 millones de vehículos cada día, mientras el transporte genera alrededor del 25 por ciento de las emisiones contaminantes que afectan la calidad del aire.

Durante escenarios declarados por la autoridad competente, el trabajo a distancia permitiría reducir traslados, bajar la concentración de personas en espacios cerrados y disminuir riesgos ambientales o epidemiológicos, expuso la congresista priista. También recordó episodios recientes por altos niveles de ozono, partículas suspendidas, incendios forestales, fenómenos naturales y ceniza volcánica del Popocatépetl.

Tras las emergencias sanitarias recientes, añadió Navarro, distintas actividades laborales mostraron que pueden realizarse fuera de los centros de trabajo con apoyo de tecnologías de la información y comunicación, sin frenar la continuidad de servicios ni la productividad económica.

Home Office ı Foto: larazondemexico

Respecto de las condiciones laborales, la iniciativa mantiene el principio general de voluntariedad del teletrabajo, pero incorpora una excepción temporal para situaciones extraordinarias que comprometan la salud pública o la seguridad del personal.

El planteamiento también precisa que esa modalidad no podrá implicar reducción salarial, pérdida de prestaciones, modificación unilateral de condiciones ni disminución de derechos adquiridos.

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LMCT