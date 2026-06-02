Abogados y PRI piden desaparición de poderes en Sinaloa

Organizaciones de abogados sinaloenses presentaron ante el Senado de la República una solicitud formal de desaparición de poderes en Sinaloa, respaldados por la senadora priista Paloma Sánchez, quien acusó que el estado vive 21 meses de “narcoguerra” bajo un gobierno que, aseguran, pactó con el crimen organizado.
Ricardo Beltrán Verduzco, presidente nacional de la Alianza Mexicana de Abogados, detalló que la petición se sustenta en lo que calificó como un cogobierno entre el exgobernador Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázarez y los poderes fácticos, señalamiento que, afirmó, fue corroborado por la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
La solicitud abarca la disolución del Poder Ejecutivo y el Legislativo estatal, bajo el argumento de que ambos fueron ungidos con recursos del crimen organizado en las elecciones de 2021.
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Julio Alvarado, vicepresidente de la misma organización, anunció además que presentarán ante la FGR una ampliación de denuncia contra el senador Inzunza Cázarez y contra el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, así como un exhorto para iniciar el procedimiento de desafuero del legislador.
Beltrán Verduzco cifró el costo humano y económico de la crisis: 2 mil 815 homicidios, 3 mil 878 personas desaparecidas, de las que más del 70 por ciento continúan sin ser localizados, 170 mil millones de pesos en daño económico y una caída del 35 por ciento en la economía estatal.
“En Culiacán tenemos 21 meses sin vida nocturna”, afirmó, y aseguró que más de 50 mil habitantes han abandonado la capital por la violencia.
La senadora Sánchez Ramos descartó que la aprobación de la desaparición de poderes dependa de la oposición.
“Con una llamada se les puede marcar a sus senadores de Morena y aprobarse la desaparición de poderes. Es una cuestión de voluntad”.
Calificó de “discurso ridículo” los argumentos de soberanía esgrimidos por el gobierno federal ante los pedidos de extradición de Estados Unidos.
Consultada sobre una posible candidatura al gobierno de Sinaloa en 2027, la senadora priista no descartó participar, pero condicionó cualquier decisión a la construcción de una alianza opositora amplia.
“Que el partido que tenga a la mujer o al hombre más competitivo sea el que nos represente y que vayamos juntos”, señaló.
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LMCT