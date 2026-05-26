Morena busca facultad para anular elecciones ‘a modo’ acusa el PRI

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) acusó que las iniciativas que Morena pretende aprobar en el periodo extraordinario del Congreso, previsto para jueves y viernes en el Senado, incluyen un mecanismo diseñado para anular elecciones que no les favorezcan, bajo el pretexto de supuestas intervenciones extranjeras.

“Lo que quieren es una nulidad a modo. Ya no saben en este Estado autoritario cómo tener nulidades a modo, porque lo que no puedan ganar a la buena, lo van a ganar a la mala”, advirtió Manuel Añorve, vicecoordinador de la bancada priista en el Senado.

Sostuvo que la iniciativa en materia electoral forma parte de un entramado de control político que el oficialismo ha construido sobre el INE, el Tribunal Electoral y ahora el Poder Judicial, y que converge en un solo objetivo: decidir quién gana y quién pierde en los comicios de 2027. "

“En la mesa controlan prácticamente el INE, controlan todas las instancias legales, electorales”, señaló.

El senador Manuel Añorve ı Foto: Especial

En ese sentido, lamentó que en el diseño del órgano evaluador de candidaturas se haya excluido a colegios de profesionistas, asociaciones civiles y partidos políticos.

El PRI anunció que votará en contra de los cuatro dictámenes que se discutirán en el periodo extraordinario, entre ellos los relativos a la llamada “Reforma a la Reforma Judicial”, a la que Añorve calificó de “traje autoritario”.

En días pasados sostuvo que Morena busca construir un esquema de control político sobre los comicios, luego de asumir mayoría en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de avanzar contra órganos autónomos.

“Simple y sencillamente no hay una independencia en los tres poderes, en el equilibrio democrático, no existe independencia política, Morena quiere el control absoluto en procesos electorales y la impartición de justicia”, dijo.

¡Morena tienen miedo!



Por eso quieren ganar las elecciones antes de que se cuenten los votos.



Por eso busca fabricar pretextos para impugnar a modo cuando los resultados no le favorezcan. pic.twitter.com/tjZrF8sts7 — Manuel Añorve Baños (@manuelanorve) May 26, 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT