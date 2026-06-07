PRI pide revisión de recursos de ‘Cafeterías del Bienestar’

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado solicitó información financiera, administrativa y operativa sobre las “Cafeterías del Bienestar”, proyecto abierto por el Gobierno federal para comercializar productos de pequeños productores nacionales.

Parlamentarios priistas presentaron un punto de acuerdo para pedir a Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) y a las autoridades competentes un informe integral sobre el origen de los recursos, los costos de operación, los mecanismos de administración, los ingresos obtenidos y el destino de las ganancias.

De acuerdo con la bancada también pidió conocer qué porcentaje de los ingresos llega de forma directa a los productores, además de los criterios para elegir proveedores y beneficiarios dentro del proyecto.

La solicitud incluye un exhorto a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para revisar, dentro de sus atribuciones, el ejercicio y destino de los recursos públicos relacionados con las “Cafeterías del Bienestar”.

En la preinauguración de la #CACfetería de #SembrandoVida nos acompañó nuestra secretaria, @A_MontielR , y compartió un mensaje que refleja lo que estamos construyendo.



Escucha sus palabras y ven a conocernos en Reforma 116, colonia Juárez.#SegundaEtapaSV #OrgulloSV pic.twitter.com/b27pMGxeoZ — Sembrando Vida (@semvidamx) April 28, 2026

Además, las senadoras y los senadores del PRI plantearon que existan mecanismos permanentes de transparencia y rendición de cuentas sobre la operación, resultados y manejo financiero de estos establecimientos.

Según el grupo parlamentario, el impulso al comercio justo y al fortalecimiento de economías locales puede representar una medida positiva, pero requiere claridad absoluta sobre recursos, ganancias y supervisión institucional.

Representantes del PRI señalaron que la apertura de comercios ligados a programas gubernamentales genera dudas sobre el financiamiento destinado a instalación, funcionamiento, ingresos y beneficios reales para quienes participan como productores.

Con base en el artículo 134 constitucional, la bancada recordó que los recursos públicos deben administrarse bajo principios de “eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez”. También citó el artículo 6°, que garantiza el derecho de acceso a la información pública.

Además de ser un espacio para disfrutar de un delicioso café en diferentes presentaciones, en la #CACfetería de @semvidamx se podrán consumir productos que fortalecen el campo y a las comunidades que con amor y dedicación los dotan de valor agregado.

¡Conozcan algunos de ellos! pic.twitter.com/ZbCwyh0NGn — Columba López (@columbalopezg) April 28, 2026

¿Qué puedes consumir en la Cacfetería del Bienestar?

Dentro de la Cacfetería de Sembrando Vida, puedes consumir diversos productos elaborados por productores mexicanos, además de bebidas, existen los siguientes productos:

Manzana deshidratada

Canela

Jamaica

Harina de plátano

Polvo de maíz de colores para hacer atole

Productos de Xpujil

Chicharrón de chile habanero

Mermeladas

Sazonador artesanal

Harina de amaranto

Amaranto reventado

Mazapanes de maíz

Duraznos en almíbar

Manzanas en almíbar

Hay sabores que hablan de su origen. Estas galletas de harina de amaranto nacen del trabajo campesino, el cuidado de la tierra y la organización comunitaria.

En la CACfetería, cada bocado impulsa el comercio justo y fortalece a las familias rurales.

#SembrandoVida pic.twitter.com/ncqn8ub0YW — Sembrando Vida (@semvidamx) May 19, 2026

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