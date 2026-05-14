¡Tiembla Starbucks!, Abre Cafetería del Bienestar en Reforma | VIDEO

Ahora podrás disfrutar de botanas, bebidas, y diversos productos en la Cafetería del Bienestar que se encuentra ubicada en Reforma, por lo que esto representa una nueva opción para que los consumidores accedan a productos mexicanos.
La titular de la Secretaría de Agricultura, Columba López compartió un video por medio de redes sociales en el que se puede apreciar cómo luce la CACfetería de Sembrando Vida.
En el video se muestran los productor que Sembrado Vida tiene disponibles en la CACfetería, pues “fortalecen el campo y a las comunidades que con amor y dedicación los dotan de valor agregado” mediante el consumo de productos mexicanos.
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Horarios, ubicación y productos de la Cactefería
La Cafetería del Bienestar se encuentra en las oficinas centrales de la Secretaría de Bienestar, ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma número 116, colonia Juárez, de la alcaldía Cuahutémoc de la Ciudad de México.
Brindan servicio en un horario de 11:00 a 19:00 horas de lunes a viernes, y de 11:00 a 17:00 horas sábado y domingo.
La CACfetería tiene este nombre debido a que hace alución a las siglas de Comunidades de Aprendizaje Campesino de Sembrando Vida, y esta cuenta con productos disponibles desde los 40 pesos.
En esta cafetería de Sembrado Vida no sólo se puede disfrutar de bebidas, pues también se pueden encontrar varios productos, como los siguientes:
- Manzana deshidratada
- Canela
- Jamaica
- Harina de plátano
- Polvo de maíz de colores para hacer atole
- Productos de Xpujil
- Chicharrón de chile habanero
- Mermeladas
- Sazonador artesanal
- Harina de amaranto
- Amaranto reventado
- Mazapanes de maíz
- Duraznos en almíbar
- Manzanas en almíbar
También tienen disponibles varias presentaciones; tanto de grano y soluble, del Café Bienestar, que es uno de los programas más importantes de Sembrando Vida debido a la gran cantidad de plantas de café que existen en el país.
Sin duda alguna esta cafetería es una gran oportunidad para que se impulse el consumo de artículos nacionales obtenidos mediante el trabajo y cultivo de pequeños productores de México, y que se dejen de lado las compras grandes franquicias.
Por medio del comercio justo, Sembrando Vida busca que se eliminen los intermediarios para poder brindar y garantizar un pago digno a las y los pequeños productores agroforestales del país.
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