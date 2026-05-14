¡Tiembla Starbucks!, Abre Cafetería del Bienestar en Reforma | VIDEO

Ahora podrás disfrutar de botanas, bebidas, y diversos productos en la Cafetería del Bienestar que se encuentra ubicada en Reforma, por lo que esto representa una nueva opción para que los consumidores accedan a productos mexicanos.

La titular de la Secretaría de Agricultura, Columba López compartió un video por medio de redes sociales en el que se puede apreciar cómo luce la CACfetería de Sembrando Vida.

En el video se muestran los productor que Sembrado Vida tiene disponibles en la CACfetería, pues “fortalecen el campo y a las comunidades que con amor y dedicación los dotan de valor agregado” mediante el consumo de productos mexicanos.

Desde los cacaotales de Tabasco y Chiapas hasta las #TiendasBienestar, el #ChocolateBienestar sigue un proceso que impulsa a las y los productores y acerca un producto de calidad a las familias mexicanas. 💚🍫



Te lo mostramos en menos de un minuto. 👇🏽 pic.twitter.com/B2Edeu7kMC — Alimentación para el Bienestar (@alimenbienestar) May 10, 2026

Horarios, ubicación y productos de la Cactefería

La Cafetería del Bienestar se encuentra en las oficinas centrales de la Secretaría de Bienestar, ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma número 116, colonia Juárez, de la alcaldía Cuahutémoc de la Ciudad de México.

Brindan servicio en un horario de 11:00 a 19:00 horas de lunes a viernes, y de 11:00 a 17:00 horas sábado y domingo.

La CACfetería tiene este nombre debido a que hace alución a las siglas de Comunidades de Aprendizaje Campesino de Sembrando Vida, y esta cuenta con productos disponibles desde los 40 pesos.

En esta cafetería de Sembrado Vida no sólo se puede disfrutar de bebidas, pues también se pueden encontrar varios productos, como los siguientes:

Manzana deshidratada

Canela

Jamaica

Harina de plátano

Polvo de maíz de colores para hacer atole

Productos de Xpujil

Chicharrón de chile habanero

Mermeladas

Sazonador artesanal

Harina de amaranto

Amaranto reventado

Mazapanes de maíz

Duraznos en almíbar

Manzanas en almíbar

También tienen disponibles varias presentaciones; tanto de grano y soluble, del Café Bienestar, que es uno de los programas más importantes de Sembrando Vida debido a la gran cantidad de plantas de café que existen en el país.

Además de ser un espacio para disfrutar de un delicioso café en diferentes presentaciones, en la #CACfetería de @semvidamx se podrán consumir productos que fortalecen el campo y a las comunidades que con amor y dedicación los dotan de valor agregado.

¡Conozcan algunos de ellos! pic.twitter.com/ZbCwyh0NGn — Columba López (@columbalopezg) April 28, 2026

Sin duda alguna esta cafetería es una gran oportunidad para que se impulse el consumo de artículos nacionales obtenidos mediante el trabajo y cultivo de pequeños productores de México, y que se dejen de lado las compras grandes franquicias.

Por medio del comercio justo, Sembrando Vida busca que se eliminen los intermediarios para poder brindar y garantizar un pago digno a las y los pequeños productores agroforestales del país.

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