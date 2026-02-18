Por caso de sarampión en INE, se implementó home office durante cinco días

Luego de registrar un contagio aislado de sarampión en sus instalaciones y como parte de medidas preventivas, el Instituto Nacional Electoral (INE) activó la modalidad de home office durante cinco días.

“Trabajo vía home office: Durante los próximos cinco días, únicamente acudirán a laborar de manera presencial aquellas personas cuyas funciones requieran estrictamente su presencia en las instalaciones. El resto lo hará en la modalidad de home office”, indicó el Instituto.

#BoletínINE | El INE responde al llamado de las autoridades sanitarias para combatir la epidemia de sarampión.https://t.co/32MO4v6DHc pic.twitter.com/LdJPd9hZBK — @INEMexico (@INEMexico) February 18, 2026

La medida forma parte de la estrategia institucional para evitar riesgos de contagio, luego que el organismo se sumó al llamado de autoridades sanitarias ante la epidemia de sarampión, enfermedad que, según información oficial, tiene una tasa de transmisión de entre 90 y 95 por ciento en personas no vacunadas.

Además, el 19 de febrero se realizará una jornada interna de vacunación en el complejo de Tlalpan, dirigida a personas de 49 años o menos que necesiten completar o reforzar su esquema.

También se levantará un censo preventivo para detectar síntomas oportunamente y se reforzarán medidas como evitar aglomeraciones, uso de cubrebocas en espacios cerrados, ventilación y prácticas constantes de higiene.

El INE informó que desde el inicio del brote en 2025 implementó campañas de vacunación en entidades con mayor riesgo, como Chihuahua y Jalisco, y mantiene protocolos de seguridad e higiene en todos sus centros de trabajo.

Subrayó que las disposiciones tienen sustento en la obligación constitucional de proteger los derechos humanos y la salud del personal.

“Para el Instituto estas acciones tienen un carácter estrictamente preventivo. Hasta el momento no se tiene registro de nuevos casos dentro de las instalaciones”, afirmó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR