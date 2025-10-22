Detienen a exsecretario del ayuntamiento de Teapa, Tabasco, por presunta delincuencia organizada

El 3 de enero de 2023, Iván de Jesús García Sánchez fue designado secretario del Ayuntamiento de Teapa por la entonces alcaldesa Alma Espadas Hernández.

Iván de Jesús García Sánchez, exsecretario del ayuntamiento de Teapa, en Tabasco, durante la administración de la alcaldesa Alma Rosas Espadas Hernández, fue detenido este miércoles.

Según el Registro Nacional de Detenciones, al momento de su captura vestía una camisa gris, pantalón de mezclilla azul y zapatos color café. Sin ofrecer más detalles, la ficha menciona que el estatus actual del detenido es “en traslado”.

De acuerdo con Animal Político, García Sánchez fue detenido por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada, relacionados con investigaciones en torno a la organización criminal “La Barredora”.

Medios locales reportaron que la detención se llevó a cabo en su domicilio por elementos de la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca.

En Tabasco, autoridades investigan exfuncionarios presuntamente vinculados con “La Barredora”, entre ellos el exsecretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena, señalado como líder y fundador del grupo delictivo asociado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el sureste del país.

El también conocido como “Comandante H”, o “El Abuelo”, se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad conocido como “El Altiplano”, en el Estado de México desde el 18 de septiembre, cuando llegó al país tras ser expulsado de Paraguay.

El 23 de septiembre fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa, secuestro exprés y extorsión. El juez de control de Villahermosa, Ramón Adolfo Brown Ruiz, ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, aunque el pasado 8 de octubre obtuvo una suspensión definitiva contra una orden de aprehensión en su contra.

El exfuncionario enfrenta hasta 158 años de cárcel sólo por los delitos del fuero común, más los que se acumulen por los delitos federales, según informó el fiscal de Tabasco, Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros, quien añadió que la línea de investigación en contra de Hernán Bermúdez Requena podría derivar en la detención de otros servidores y exservidores públicos .

“Es parte de nuestra línea de investigación el tema de servidores y exservidores públicos, de los cuales no puedo referirles sus nombres o cargos para no afectar la investigación y respetar el debido proceso”, dijo el pasado 25 de septiembre.

Como informó La Razón el 21 de agosto, 2 mil 887 elementos de la entonces Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Tabasco estuvieron involucrados en alguna carpeta de investigación durante el pasado sexenio, periodo de apogeo de “La Barredora”.

En 2021, último de la gestión del ahora coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López Hernández, se registró el mayor número de personal bajo investigación, con 558 elementos relacionados con alguna indagatoria.

Un documento del Órgano Interno de Control de la actual Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tabasco, obtenido por este diario vía transparencia, señala que existen 182 carpetas de investigación de elementos “cuyas funciones son netamente administrativas, iniciadas a partir del 6 de diciembre de 2018 al 2025”.

Actualmente, hay otros otros exfuncionarios de seguridad detenidos por presuntamente formar parte de la red criminal, entre ellos Ulises Pinto Madera, alias “El Mamado”, o “El 88″ identificado por autoridades como expolicía federal y segundo al mando de “La Barredora”.

Documentos de inteligencia filtrados por el colectivo Guacamaya Leaks señalan que uno de los principales lugartenientes de Hernán Bermúdez Requena era Carlos Tomás Díaz Rodríguez, “El Tomasín”, quien se desempeñó como asesor de la SSP de Tabasco.

Fue detenido el pasado 19 de enero junto con otras cuatro personas en el municipio de San Martín Texmelucan, Puebla, en un operativo conjunto realizado por Ejército, Guardia Nacional, Marina y Fiscalía General de la República (FGR).

El 27 de marzo fue aprehendido Francisco Javier “N”, alias “El Guasón”, quien, de acuerdo con medios locales, se desempeñó como policía de Tabasco y, dentro de “La Barredora”, encargado de la venta y distribución de droga y de extorsiones a comerciantes y habitantes de los municipios de Centro, Cárdenas y Cunduacán.

El 31 de julio, autoridades estatales y federales detuvieron en la capital de Puebla a Ángel Javier “N”, alias “El Caiser”, considerado un objetivo prioritario en Tabasco, con cinco carpetas de investigación en su contra por diversos delitos.

El 1 de agosto, fueron capturados en Puebla seis presuntos miembros de “La Barredora”, a quienes aseguraron armas largas, droga y chalecos con las leyendas “Operativo Barredora” y “CJNG”.

En Villahermosa, el 6 de agosto fue detenido Arturo Gómez Marín, “El Vampiro”, identificado como tercero al mando del grupo criminal y vinculado a extorsión y cobro de piso.

