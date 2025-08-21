Casi 3 mil de SSP de Tabasco bajo lupa en apogeo de La Barredora

Ulises Pinto (segundo a la derecha), tras su captura en Tlajomulco, el 24 de julio.

Durante el pasado sexenio en Tabasco, cuando floreció el grupo delictivo La Barredora, dos mil 887 elementos de la entonces Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal estuvieron involucrados en alguna carpeta de investigación, informo el Órgano de Asuntos Internos.

De acuerdo con datos obtenidos por La Razón vía transparencia, en el 2021, último de la gestión del ahora presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Adán Augusto López, se alcanzó el mayor pico de personal de la SSP —ahora Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)— relacionado con alguna indagatoria, con 558 elementos.

De los documentos entregados por esta dependencia se desprende que, durante el mandato de Adán Augusto López Hernández, que comprendió de 2019 a 2021, mil 400 elementos estuvieron bajo investigación, mientras que, en los tres años siguientes, cuando el titular del Ejecutivo estatal fue Carlos Manuel Merino Campos, la cifra fue un poco superior, pues ascendió a mil 447.

En un oficio firmado por la titular del Órgano Interno de Control de la SSPC, Kirizia Renata Gómez Prezuela, se señala que “se determinó que existe un total de 182 carpetas de investigación de elementos cuyas funciones son netamente administrativas, iniciadas a partir del 6 de diciembre de 2018 al 2025”.

En cuanto a los servidores públicos relacionados con alguna investigación, un informe emitido por el Órgano de Asuntos Internos consigna que el incremento se dio desde el primer año del sexenio anterior, ya que entre 2018 y 2019 la cifra pasó de 363 a 462, lo que representa un aumento de 27.2 por ciento.

Durante cuatro años de los seis de la gestión anterior, la entonces Secretaría de Seguridad Pública estuvo encabezada por Hernán Bermúdez Requena, a quien se le atribuye la creación del grupo delictivo La Barredora, principalmente con elementos de la Policía Estatal.

De acuerdo con informes de inteligencia federal revelados por el colectivo Guacamaya Leaks, la organización criminal, denominada en principio La Hermandad, fue creada como un brazo armado regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Sus actividades delictivas incluían huachicoleo, tráfico de drogas y de personas migrantes, extorsión, cobro de piso, secuestros, asesinatos y robo de vehículos, a casas y a negocios.

Con el tiempo, ya como La Barredora, el grupo se escindió del CJNG y a partir de entonces se inició una pugna por el control de los mercados ilícitos en Tabasco, lo que se vio reflejado en varias jornadas violentas, que incluyeron ejecuciones, asaltos masivos, bloqueos y quema de vehículos y de negocios en la ciudad de Villahermosa y en otros municipios.

Los documentos que fueron divulgados por Guacamaya Leaks entre 2019 y 2022 ubicaron a Bermúdez Requena, cuyo alias era Comandante H, como el líder máximo de La Barredora.

El segundo al mando era Ulises Pinto, alias El Pinto, El Mamado o El 88, quien fue detenido durante un operativo del Gabinete de Seguridad federal el pasado 24 de julio, en el municipio de Tlajomulco, del estado de Jalisco.

De acuerdo con la información disponible, El Pinto ocupaba un cargo de mando dentro de la Policía Estatal de Tabasco y fungía como jefe de escoltas del titular de la SSP, Hernán Bermúdez Requena.

A este generador de violencia se le atribuye un ataque armado a la residencia de Bermúdez, en el fraccionamiento Campestre, en Villahermosa, ocurrido el 22 de diciembre de 2023, debido a que entre los dos capos ya se había generado para entonces una disputa por el control de la organización criminal.

De los documentos filtrados por Guacamaya Leaks también se desprende que uno de los principales lugartenientes del ahora exsecretario de Seguridad Pública era Carlos Tomás Díaz Rodríguez, alias El Tomasín, quien en el sexenio pasado se desempeñó oficialmente como asesor de la SSP de Tabasco.

Díaz Rodríguez fue capturado el pasado 19 de enero junto con otras cuatro personas en el municipio de San Martín Texmelucan del estado de Puebla, en un operativo conjunto realizado por Ejército, Guardia Nacional, Marina y Fiscalía General de la República.

Varios de los principales cabecillas de La Barredora han sido detenidos en el transcurso de este 2025. El pasado 27 de marzo fue aprehendido por fuerzas federales Francisco Javier “N”, alias El Guasón, señalado como uno de los principales generadores de violencia en Tabasco.

De acuerdo con medios locales, El Guasón se desempeñó como policía estatal de la entidad y dentro de La Barredora era el encargado del control total de la venta y distribución de droga y de las extorsiones a comerciantes y habitantes de los municipios de Centro (Villahermosa), Cárdenas y Cunduacán.

Seis días después, autoridades estatales y federales detuvieron, en la capital de Puebla, a Ángel Javier “N”, alias El Caiser, de 28 años de edad, integrante de relevancia de La Barredora. El joven capo estaba considerado como un objetivo prioritario de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, ya que tenía en su contra cinco carpetas de investigación por diversos delitos.

En cuanto a Hernán Bermúdez Requena, el pasado 12 de julio el comandante de la 30 Zona Militar, Miguel Ángel López Martínez, reveló que hay una orden de aprehensión en su contra, por su presunta relación con La Barredora.

Días después, la FGE-Tabasco confirmó que el pedimento de captura fue emitido por un juez desde el 14 de febrero de este año. Hasta el momento se desconoce su paradero, aunque se presume que huyó al extranjero.

El pasado 1 de agosto fue cateada la residencia del extitular de la SSP de Tabasco, en la ciudad de Villahermosa.

