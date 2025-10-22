Frente Frío 10 amenaza a la Ciudad de México este 23 de octubre

Este jueves 23 de octubre de 2025, la Ciudad de México se verá afectada por el paso del Frente Frío 10, que traerá consigo lluvias, vientos fuertes y un marcado descenso en las temperaturas.

Las autoridades capitalinas han emitido alertas preventivas y recomiendan a la población mantenerse informada y tomar precauciones para evitar accidentes o daños materiales.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), el frente frío impactará principalmente a las alcaldías del sur y suroeste de la ciudad, aunque se esperan efectos en varias zonas de la país.

Alcaldías más afectadas

Aunque aún se encuentra en actualización la lista oficial de las alcaldías afectadas, se prevé que las siguientes demarcaciones serán las más vulnerables a las lluvias y vientos:

Tlalpan

Xochimilco

Coyoacán

Milpa Alta

Tláhuac

Estas zonas, al contar con áreas bajas y barrancas, son particularmente susceptibles a inundaciones y encharcamientos. Por ello, se recomienda a los habitantes tomar medidas de precaución, especialmente durante las horas de mayor intensidad de las lluvias.

¿Cuáles serán Estados afectados por el Frente Frío 10?

De acuerdo con reportes de CONAGUA y el SMN, el Frente Frío 10 afectará a gran parte del país con lluvias, heladas y descensos térmicos notables. Los estados más impactados serán:

Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas : lluvias fuertes a muy fuertes, posibles tormentas eléctricas e incremento en niveles de ríos.

Sonora y Chihuahua : chubascos, vientos intensos y temperaturas mínimas de hasta -5 °C en zonas serranas.

Durango y Baja California : heladas severas con mínimas de -5 a 0 °C.

Zacatecas, Guanajuato y Michoacán: frío matutino, con mínimas de 0 a 5 °C.

Hidalgo, Puebla y Tlaxcala: ambiente frío y lluvias aisladas en regiones montañosas.

Los efectos se intensificarán entre el jueves 23 y el sábado 25 de octubre, especialmente en zonas altas del norte, centro y oriente del país.

Condiciones climáticas esperadas

El Frente Frío 10 traerá las siguientes condiciones a la Ciudad de México:

Lluvias: Fuertes a muy fuertes, principalmente en el sur y suroeste.

Vientos: Rachas de hasta 40 km/h, especialmente en el norte de la ciudad.

Temperaturas: Descenso notable, con máximas de 23–25 °C y mínimas entre 10–12 °C.

Posibles interrupciones: Cortes de energía eléctrica o servicios básicos debido a los efectos del viento y la lluvia.

Recomendaciones de protección civil

La SGIRPC aconseja a la ciudadanía tomar medidas preventivas para evitar accidentes y daños materiales:

Evitar transitar por calles inundadas o con corrientes de agua.

Mantenerse informado a través de fuentes oficiales, como la SGIRPC.

Proteger a grupos vulnerables, como niños, personas mayores o con enfermedades crónicas.

Preparar el hogar ante posibles cortes de energía o interrupciones en el suministro de agua.

El avance del Frente Frío 10 representa un recordatorio de la importancia de la prevención y la preparación ante fenómenos meteorológicos. Mantenerse informado y tomar precauciones puede marcar la diferencia durante estos eventos.

