Gobierno del Edomex repavimenta Periférico Oriente y Avenida Central.

El Gobierno del Estado de México invirtió más de 240 millones de pesos en la rehabilitación del Periférico Oriente y la Avenida Central, obras que beneficiarán a una población de más de 2 millones de personas en los municipios de Nezahualcóyotl, La Paz y Chimalhuacán

En el Periférico Oriente se intervienen 5.47 kilómetros con un presupuesto de casi 150 millones de pesos. Los trabajos consisten en el recorte de la carpeta asfáltica y la reparación de capas inferiores para corregir deformaciones. Esta vialidad tiene un flujo diario de 180 mil vehículos.

En la Avenida Central se ejecuta un reencarpetamiento en más de 6 kilómetros de carriles, con una inversión superior a 94 millones de pesos. Por esta avenida circulan a diario más de 200 mil vehículos. Ambas intervenciones incluyen obras complementarias de drenaje, banquetas, guarniciones y alumbrado.

La Junta de Caminos del Estado de México es la responsable de los proyectos, cuya fecha de conclusión está programada para finales de año.

