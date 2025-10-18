Sheinbaum y Julio Menchaca supervisan atención a comunidades afectadas en Huehuetla

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, encabezaron una gira de trabajo por el municipio de Huehuetla, con el propósito de supervisar las acciones de apoyo a la población y fortalecer la coordinación interinstitucional para atender esta emergencia de manera oportuna, solidaria y eficaz.

Durante su mensaje, la mandataria federal anunció que se realizará un censo, con el objetivo de conocer, casa por casa, todas las afectaciones que se tienen. Del padrón, se desprenderá un primer apoyo económico que se entregará a partir de la siguiente semana, para que las familias tengan recursos para afrontar sus primeras necesidades.

Presidenta Claudia Sheinbaum durante su recorrido por Huehuetla. ı Foto: Cortesía

De igual forma, la Presidenta, en compañía del gobernador Julio Menchaca, informó que después de ese apoyo inicial seguirá la fase de reconstrucción, con más recursos para ayudar a restaurar las viviendas según el grado de daño.

TE RECOMENDAMOS: Tras desastre por lluvias Gobiernos de México e Hidalgo atienden a familias afectadas de Tianguistengo

“Lo primero y lo más importante es abrir los caminos para que pueda llegar bien toda toda la ayuda”, dio a conocer Claudia Sheinbaum al momento de informar que se logró la apertura de un nuevo camino desde el estado de Puebla, lo que mejorará el arribo de ayuda.

De este modo, también se reportó que 73 comunidades de este municipio, enclavado en la Sierra Otomí-Tepehua, resultaron afectadas, por lo que gracias al trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno y el respaldo de la ciudadanía solidaria, se han entregado 5 mil 57 despensas, se han habilitado dos albergues temporales para resguardar a las familias damnificadas.

El gobernador Julio Menchaca en su visita a Huehuetla. ı Foto: Cortesía

También se han distribuido 862 kits de medicamentos. Se reportan además daños en 17 escuelas y cortes de energía eléctrica en 19 localidades, situación que se atiende de forma prioritaria.

Al corte de las 17:00 horas del 17 de octubre, se localizaron a 9 personas, que se suman a las 22 ya localizadas previamente, elevando la cifra total a 31 personas encontradas.

Para concluir, el gobernador Julio Menchaca externó su reconocimiento a las Fuerzas Armadas, los cuerpos de seguridad estatal y federal, brigadistas, Servidores del Pueblo, así como a la sociedad civil, quienes todos los días mantienen labores de auxilio, acompañamiento y apoyo solidario en beneficio de las familias afectadas, demostrando que la unidad y la empatía son fundamentales para salir adelante ante cualquier adversidad.

cehr