Atienden emergencia en Hidalgo

Sheinbaum encabeza supervisión de apoyos a comunidades afectadas por lluvias en Hidalgo

Presidenta y gobernador Julio Menchaca supervisan trabajos en comunidades de Hidalgo afectadas por las lluvias torrenciales registradas hace casi dos semanas

Presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Julio Menchaca supervisan trabajos de apoyo en Hidalgo.
Presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Julio Menchaca supervisan trabajos de apoyo en Hidalgo. Foto: X, @Claudiashein
Por:
La Razón Online

En Hidalgo, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la supervisión de los trabajos de apoyo, como parte de su quinto día de recorridos por las zonas afectadas por las lluvias extraordinarias que se registraron del 6 al 9 de octubre.

“Supervisión de trabajos con el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, y equipos. En coordinación, apoyamos a las comunidades afectadas por las lluvias”, compartió en redes sociales.

En la mesa de supervisión, la Jefa del Ejecutivo Federal estuvo acompañada por miembros de su gabinete, como la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes; el secretario técnico de la Presidencia de la República y coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas, miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes aplican el Plan DN-lll-E, de la Marina que implementan el Plan Marina, así como por autoridades estatales.

TE RECOMENDAMOS:
Más de 30 toneladas de ayuda llegan a comunidades afectadas en Hidalgo
Puente aéreo de emergencias

Defensa activa puente aéreo con ayuda a más de 20 mil familias

Este sábado, la Presidenta también visitó Tamaulipas, desde donde informó, junto al gobernador de la entidad, Américo Villarreal Anaya, que el Gobierno de México monitorea el crecimiento del Río Pánuco, que al momento no representa un riesgo.

cehr

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Aparecen expriistas en relanzamiento del PAN.
Rumbo a 2027

Aparecen expriistas y experredistas en relanzamiento del PAN