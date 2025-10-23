Alcalde de Emilio Zapata intenta operar retroexcavadora en obra pública... pero tira un poste

Durante el arranque de una obra pública en la colonia Lomas de Trujillo, el alcalde de Emiliano Zapata, Santos Tavares García, protagonizó un incidente que pudo haber terminado en tragedia.

El edil intentó operar personalmente una retroexcavadora con cabezal de taladro, utilizada para la instalación de una red de agua potable, y perdió el control, provocando la caída de un poste de luz con cables de alta tensión.

El alcalde Santos Tavares de Emiliano Zapata quiere demostrar que tiene manos para el trabajo pesado, pero el resultado es desastroso. Durante la ceremonia de arranque de una nueva construcción, el edil intenta manejar una máquina perforadora. El problema es que su falta de… pic.twitter.com/jGA71s3qVv — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 24, 2025

Según testigos, el alcalde subió a la maquinaria pesada para dar el “primer golpe simbólico” de la obra. Sin embargo, al mover las palancas de la retroexcavadora, el brazo de la máquina golpeó un poste que sostenía un transformador eléctrico.

TE RECOMENDAMOS: Refuerzan vigilancia en zona citrícola Gabinete de Seguridad participa en investigaciones tras asesinato de empresario citrícola en Veracruz

El impacto generó un corto circuito, chispas y cables energizados cerca de los asistentes, incluyendo vecinos y reporteros presentes.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas gracias a la rápida reacción de los equipos de seguridad y la distancia de los asistentes del punto de impacto.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) acudió de inmediato al lugar para cortar el suministro eléctrico y reparar los daños, restableciendo el servicio varias horas después.

El incidente generó críticas inmediatas por la falta de experiencia del alcalde en el manejo de maquinaria pesada.

Expertos en seguridad industrial señalaron que este tipo de equipos requiere capacitación específica y la estricta observancia de protocolos de seguridad, incluyendo el uso de casco, chaleco, guantes, gafas, botas de seguridad y cinturón de seguridad dentro de la cabina.

El video del accidente se viralizó rápidamente en redes sociales, generando comentarios, críticas y memes que cuestionan la actuación del alcalde.

El hecho ha puesto en la mira su gestión, ya que no solo se trata de un error de protocolo, sino de una acción que podría haber tenido consecuencias graves.

Representantes ciudadanos y opositores han solicitado que se refuercen las medidas de seguridad en todos los eventos públicos donde se utilice maquinaria pesada, y que se evite repetir situaciones similares que puedan poner en riesgo a la comunidad.

El incidente en Emiliano Zapata es un recordatorio de la importancia de la capacitación y el respeto a las normas de seguridad al manejar equipos industriales.

Afortunadamente, en esta ocasión no hubo heridos, pero el evento deja una lección clara sobre los riesgos de la improvisación en obras públicas y la necesidad de procedimientos estrictos en la gestión municipal.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL