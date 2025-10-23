Cae exjefe municipal ligado a La Barredora

Fuerzas especiales de la policía de Tabasco, en imagen de archivo.

El exsecretario del ayuntamiento de Teapa, Tabasco, Iván García, fue capturado por elementos de la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca, por delitos de delincuencia organizada y su presunta relación con el grupo criminal La Barredora.

De acuerdo con medios locales, la detención de Iván García Sánchez, alias El Chudy, se llevó a cabo sobre el boulevard Francisco Trujillo en Teapa, donde los agentes interceptaron al exfuncionario y lo trasladaron a las instalaciones de la Fiscalía Regional para rendir su declaración sobre los señalamientos que pesan en su contra.

El Dato: La Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca, que se encargó de la captura, es un agrupamiento de élite del gobierno estatal de Tabasco.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, al momento de su captura a las 10:00 horas de ayer, vestía camisa gris, pantalón de mezclilla azul y zapatos café.

Iván de Jesús García Sánchez, a quien se describe en dicho reporte federal como una persona de “complexión robusta, de 1.65 metros de estatura, tez moreno claro, cara redonda, cabello lacio, cejas pobladas, ojos medianos, nariz recta y boca mediana”, fue el segundo puesto más importante en el municipio de Teapa durante la administración de la morenista Alma Espada, del 2021 al 2024.

Las autoridades lo relacionan con la banda delincuencial que encabezaba en Tabasco Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana estatal.

3 estados reportan detenciones de integrantes de La Barredora

Su probable implicación ensancharía la dimensión de la red político-delincuencial que conformó esta organización delictiva, que se habría extendido a los municipios.

De acuerdo con autoridades locales y federales, de la ola de violencia que se vive en Tabasco es responsable el grupo delincuencial La Barredora, el cual se habría fundado por Hernán Bermúdez Requena tras una ruptura con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Bermúdez Requena ocupó el cargo de secretario de Seguridad Pública en el 2019, durante la gestión estatal de Adán Augusto López Hernández, actual líder de los senadores de Morena.

En febrero pasado, ya bajo el gobierno de Javier May, se obtuvo una orden de aprehensión contra el exmando policial por los presuntos delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro.

En entrevista con la radio local, Miguel Ángel López, comandante de la 30 Zona Militar, reveló que Bermúdez Requena abandonó México desde Mérida, hacia Panamá, el 14 de febrero de este año.

El pasado 12 de septiembre, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, dio a conocer la detención de Bermúdez Requena en Paraguay.

El 19 de septiembre, tras más de un día de viaje que incluyó una parada en Bogotá, Bermúdez llegó al Aeropuerto Internacional de Toluca, capital del Estado de México, tras una escala en Chiapas.

Al llegar a México fue ingresado en el penal de máxima seguridad El Altiplano, en el Estado de México, donde permanece recluido.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Tabasco, obtuvo la vinculación a proceso de Hernán “N” como presunto responsable de los delitos de asociación delictuosa, extorsión agravada y secuestro agravado.

Durante la audiencia celebrada el martes 23 de septiembre, el juez de control otorgó a las partes un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, la cual deberá concluir el próximo 23 de diciembre.

Recientemente, Hernán Bermúdez Requena promovió un nuevo juicio de amparo en contra de la orden de aprehensión que se libró en su contra por los delitos de delincuencia organizada y secuestro agravado, dentro de la causa penal 386/2025.

La detención de Bermúdez Requena por sus vínculos con La Barredora no ha sido la única, pues también se ha detenido a otras personas, como exmandos policiales y cercanos a Hernán; sin embargo, hasta la fecha no se había detenido a algún exfuncionario público municipal de alto nivel.

El pasado 28 de marzo fue detenido Francisco Javier Custodio Luna, alias El Guasón, un expolicía estatal de Tabasco reconvertido en uno de los cabecillas de La Barredora.

De igual forma, a principios de año la Fiscalía General de la República (FGR) en Tabasco confirmó la captura de Carlos Tomás “N”, alias El Lic y/o El Tomasín.

El Tomasín fue empleado de la presidencia municipal de Macuspana hasta el 2017 y presuntamente se desempeñó como abogado de Hernán Bermúdez.

Otra detención, quizá una de las más importantes, ocurrió el pasado mes de julio en Guadalajara, cuando fuerzas federales detuvieron a Ulises Pinto, quien es señalado como el segundo al mando de La Barredora.

Días después de su detención, la Fiscalía General de la República (FGR) otorgó un criterio de oportunidad a Pinto Madera, El Mamado, para reducir el impacto de los cargos en su contra a cambio de información de relevancia.

