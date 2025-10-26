Cierra con éxito de mercado hecho en Nuevo León ‘Mujeres que Inspiran”

El Mercado Hecho en Nuevo León en su edición “Mujeres que Inspiran” cerró con éxito, teniendo una afluencia de más de 12 mil personas que acudieron a apoyar a las emprendedoras y su negocio.

Durante los 2 días del Mercado Hecho en Nuevo León, gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda y Mariana Rodríguez Cantú, acudieron a recorrer los stands y a degustar y conocer los productos de las más de 120 emprendedoras que participaron en esta edición.

Ante la buena respuesta de esta edición, en el segundo día el Gobierno de Nuevo León y la Secretaría de Economía ampliaron el horario del Mercado hasta las 18:00 horas.

La secretaria de Economía, Betsabé Rocha, agradeció a la ciudadanía por la respuesta y por el apoyo que brindaron a las mujeres emprendedoras que estuvieron durante estos 2 días ofreciendo sus productos desde moda, joyería hasta alimentos, bebidas y productos artesanales.

Samuel García y Mariana Rodríguez apoyaron a emprendedoras en el Mercado Hecho en Nuevo León. ı Foto: Cortesía

Asimismo, agradeció a los expositores y conferencistas que formaron parte de esta edición de Mercado Hecho en Nuevo León, y sobre todo al Gobierno del Estado, a cargo del gobernador Samuel García, quien dijo brindó esta oportunidad a la ciudadanía para impulsar sus emprendimientos.

“Esta primer edición de Mujeres que Inspiran fue todo un éxito gracias a ti que apostaste a conocer el emprendimiento y apoyar a más de 120 empresarias que están sacando adelante a su familia y a este gran Estado. Tuvimos lleno total todos los días , íbamos a cerrar a las 4 y estamos hoy cerrando casi a las 6 de la tarde, gracias por la confianza en lo Hecho en Nuevo León que más que un distintivo es historias detrás y todo un acompañamiento que hacemos en la Secretaría de Economía a través del gobierno del Estado de Nuevo León, porque en este lugar no nada más vinieron a conocer a 120 historias, vinieron también a conocer aquellos oportunidades que podemos dar a través de las diferentes dependencias, pero particularmente en la Secretaría de Economía por registro de marca, ayudarte con financiamiento.

“Gracias a cada alianza, cada empresa que estuvo aquí como ancla que nos ayudaba a traer y que esto fuera más atractivo para que la personas y toda la ciudadanía pudiera venir, probar y de degustar lo Hecho en Nuevo León y apostar por el emprendimiento. Gracias infinitas, obviamente al gobierno del Estado de Nuevo León por la oportunidad que le da a todos los ciudadanos”, mencionó la Secretaria de Economía.

Mariana Rodríguez con una de las emprendedoras en el Mercado Hecho en Nuevo León. ı Foto: Cortesía

Zyan Maldonado es una emprendedora que participó en el Mercado Hecho en Nuevo León con un negocio de impresiones láser personalizadas en vasos térmicos, en llaveros y en material MDF y su emprendimiento surgió con la idea de apoyar los gastos para tratamientos de su hijo, el pequeño Leo que fue diagnosticado con una atrofia cerebral.

Con la compra de los asistentes a Mercado Hecho Nuevo León, relata Zyan, pueden ayudar a su hijo Leo a dar sus primeros pasitos, y aparecen como PASITOS DE LEO CREACIÓN en todas las redes sociales.

“Nosotros surgimos para apoyar el pago de las rehabilitaciones de nuestro hijo Leo que tiene parálisis cerebral y pues como los gastos salían de nuestras manos, decidimos aventurarnos a emprender y poder así sacarlo adelante. En 1 día hemos vendido lo que en 3, 4 meses vendemos, la verdad lo recomiendo muchísimo te apoyan en todo desde el momento uno que te avisan que ya ha sido seleccionado, te dan capacitaciones en marketing, branding, finanzas”, señaló.

Otra de las emprendedoras que participó en este evento fue Thelma Retes Flores, quien luego de quedarse sin empleo en la época de la Pandemia ofertó sus productos de Sazonadores “La Reina”. Ella invita a las mujeres emprendedoras sumarse al programa de la Secretaría de Economía, donde se les brinda un acompañamiento para el desarrollo de toda la estrategia de ventas hasta llegar a envasar o empaquetar sus productos.

“La verdad yo no sabía absolutamente nada, desde que me afilié a Hecho Nuevo León ellos te dan capacitaciones por semana, tanto de ventas, de marketing, de cómo vender en línea. Me ha ayudado bastante, tanto en ventas como en promoción, yo le recomiendo a todas las personas que quieran emprender que se afilien a Hecho Nuevo León”, agregó.

cehr