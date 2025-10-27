Asesinan a Noel Pérez Urquidi, líder sindical de la Catem en Salina Cruz

Un ataque armado registrado este lunes cobró la vida de Noel Pérez Urquidi, secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem) en Salina Cruz, Oaxaca.

El crimen ocurrió por la mañana afuera de un restaurante ubicado en Plaza Pabellón, en la zona norte del puerto. Según reportes de las corporaciones policiacas, sujetos armados esperaron al dirigente obrero y le dispararon apenas salió del lugar . Su cuerpo quedó recostado cerca de una camioneta de color blanco que presumiblemente conducía.

Las primeras versiones apuntan a que el líder sindical había concluido una cita con miembros de su agrupación momentos antes del crimen. La distancia entre el punto del homicidio y las instalaciones de la Catem es menor a dos kilómetros.

Tras conocerse el crimen, la Fiscalía General de Oaxaca movilizó personal especializado de la Vicefiscalía Regional del Istmo para recabar indicios y determinar posibles móviles del asesinato.

A través de un comunicado, la institución detalló que “se llevan a cabo las primeras indagatorias para definir las líneas de investigación y establecer la teoría del caso”.

Además, precisó que trabaja de manera coordinada con autoridades de los tres órdenes de gobierno para identificar y presentar ante la justicia a los responsables del homicidio.

El sindicalista asesinado formaba parte del círculo cercano de Pedro Haces Barba, actual diputado federal por Morena y máximo dirigente nacional de la Catem. Ambos coincidieron en múltiples actividades gremiales y políticas a lo largo de los años recientes.

