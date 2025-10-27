Diputados del PVEM se graban ebrios y generan polémica; Harry Rodríguez Botello Fierro deja presidencia del partido en Yucatán

Dos diputados de Partido Verde Ecologista de México se grabaron ebrios realizando una promesa para el partido entre Cruz Azul y América. Se trató de Harry Rodríguez Botello Fierro y Andrés Fernández del Valle Laisequilla, legisladores del PVEM por Yucatán y Campeche, respectivamente.

En el video, que se publicó en redes sociales y se volvió viral rápidamente, los legisladores locales se agarran de una mano para realizar una promesa después del resultado del partido.

“Los dos únicos dos que realmente quieren a sus equipos, La Máquina y El Ame”, dijo Harry Rodríguez en el material que ha generado polémica entre los usuarios de Internet.

En el video, ambos políticos dicen frases incoherentes y palabras altisonantes, con dificultad por el alto nivel de alcohol en la sangre.

Harry Rodríguez Botello Fierro deja dirigencia del PVEM en Yucatán

Después de la grabación, El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Verde Ecologista de México tomó una decisión sobre el futuro de la presidencia del instituto en Yucatán.

El CEN del PVEM informó que asumirá de manera temporal las funciones de la dirigencia estatal en Yucatán, debido a que Harry Rodríguez Botello Fierro ya no forma parte de la actual administración del Verde.

Agregó que Harry Rodríguez Botello Fierro será sustituido al frente del Comité por una mujer “que cumpla con la misión, visión y valores de nuestro partido”, el próximo mes de noviembre, cuando se celebre la próxima Asamblea estatal.

