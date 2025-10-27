Gasta Gobierno de Coahuila más en su promoción que en víctimas, cultura…

El gobierno de Coahuila que encabeza Manolo Jiménez Salinas habrá gastado en el 2025, por concepto de publicidad para promover su imagen institucional, 600 millones 184 mil pesos, lo que en promedio significa un millón 644 mil 339 pesos por día y que representa, por ejemplo, casi 25 veces el monto asignado a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEAV), cuyo presupuesto es de 24 millones 077 mil 187 pesos y, en promedio por día, 65 mil pesos.

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2025, el gasto en el rubro “Servicios de comunicación social y publicidad” supera incluso el presupuesto asignado a secretarías como Salud (597 millones 466 mil 070.68), Cultura (258 millones 845 mil 282.05) y Mujeres (35 millones 569 mil 721.59 pesos).

El Dato: En el primer informe de gobierno de Manolo Jiménez se mencionó una nueva opción de chat, ofreciendo una vía de comunicación más accesible para la población.

Cabe mencionar que la Secretaría de Mujeres recibió 18 veces menos presupuesto que el gasto en publicidad, a pesar de que en los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se reporta un incremento en las violaciones y acoso sexual, delitos que afectan principalmente a las mujeres.

Según las cifras del Secretariado Ejecutivo, el delito de violación tuvo un incremento de 124 por ciento, comparando los primeros nueves meses del 2025 y 2024, ya que pasó de 54 a 121 casos.

De igual forma, el delito de acoso sexual tuvo un aumento de 4.5 por ciento, toda vez que las denuncias pasaron de 394 a 412.

La Coordinación General de Comunicación e Imagen Institucional de Coahuila indicó que el dinero asignado al rubro de “servicios de comunicación social y publicidad” se refiere al pago por “la difusión por radio, televisión y/u otros medios de mensajes sobre programas, obras, acciones y programas de gobierno a través de campañas publicitarias”.

En respuesta a una solicitud de información de La Razón a través de mecanismos de transparencia, expuso que el gobierno de Manuel Jiménez Salinas paga a 73 empresas, en su mayoría medios de comunicación, por la difusión de programas.

Algunas de las empresas son: Compañía Periodística Criterios S.A de C.V, Editorial Acontecer S.A de C.V, Editorial Milenio de Coahuila S.A de C.V, Espacio Editorial Coahuilense S.A de C.V, Josue Rodrigo Moreno Aguirre, La Rancherita del Aire S.A de C.V, Editorial La Opinión S.A de C.V y Multigrabaciones del Norte S.A de C.V.

También la Agencia Digital S.A de C.V, Impactos Frecuencia y Cobertura en Medios S.A de C.V, Radio Mayran S.A de C.V, Radio Organización Saltillo S.A de C.V, Raúl Eduardo Martínez Ramon, Telemedios Regionales S.A de C.V, Zócalo de Monclova S.A de C.V, Zócalo de Saltillo, La Prensa de Monclova S.A de C.V, XEIK S.A de C.V, XHTA S.A de C.V, Editorial Piedras Negras S.A de C.V, Editorial Acuña SA de CV y XHFJS-Tv S.A de C.V, entre otras.

El gasto en imagen y publicidad también representa 22 veces el dinero utilizado en un convenio entre el gobierno de Coahuila y la Secretaría de Marina, cuya erogación fue de 27 millones de pesos, con el propósito de contar con la presencia de 200 efectivos de la Marina en todo el estado, los cuales apoyan en operativos de vigilancia y reconocimiento, de acuerdo con información del primer informe de gobierno de Manolo Jiménez.

Dicho documento también menciona que se transfirieron 42.3 millones de pesos a la Fiscalía General del Estado para el rubro de capacitación inicial y continua de agentes investigadores, peritos y agentes del Ministerio Público, así como en equipamiento y tecnología.

De igual forma, en el documento se menciona la edificación de los arcos de seguridad carretero, ubicados en los municipios de Hidalgo y Ramos Arizpe, con una inversión de 18.4 millones de pesos; es decir, casi 30 veces menos que lo asignado a la publicidad del gobierno estatal.

