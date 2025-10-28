Bloqueos de carreteras hoy: cuáles ya fueron liberadas por agricultores y cuáles siguen cerradas

En seguimiento a los bloqueos carreteros por agricultores del Bajío, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT) informó la reapertura de algunas vialidades federales.

Desde el 27 de octubre, productores mantienen una jornada de protestas para exigir un precio de garantía de 7 mil 200 pesos por tonelada de maíz blanco, y en rechazo a la propuesta del Gobierno Federal, que ofreció 6 mil 050 pesos por tonelada.

Este 28 de octubre, los inconformes se han retirado de al menos cuatro tramos carreteros, donde ya se restableció la circulación:

TE RECOMENDAMOS: Bloqueos de maíz ceden Guanajuato logra avances en bloqueos carreteros tras diálogo con productores de maíz

Autopista México-Cuernavaca , a la altura de la caseta de Tlalpan

Autopista Libramiento Norte de la Ciudad de México , tramo Sanctorum

Carretera federal 45 León–Silao , a la altura de Puerto Interior

Entronque León–Salamanca, en ambos sentidos a la altura de Romita

¿En qué carreteras persisten los bloqueos de agricultores?

Por otra parte, en la carretera Los Reyes México–Zacatepec, Puebla, tramo Calpulalpan–Sanctorum, en el kilómetro 71+200 cuerpo único, los manifestantes permiten el paso cada dos horas por un periodo de 30 minutos.

Guanajuato

Al corte de las 19:00 horas, el gobierno de Guanajuato informó que persisten cierres viales en:

Abasolo

Carretera Cuerámaro - Irapuato, a la altura de la Estación Joaquín.

Acámbaro

Glorieta del Caballito

Comonfort

Libramiento Comonfort – SMA, altura gasolinera Pirámide

Camino a Orduña

Irapuato

Castro del Río

Irapuato – Abasolo, zona Procter & Gamble, con sentido a Abasolo

Entronque con Pueblo Nuevo, carretera 90

Entronque a Cuerámaro, carretera 90

Jerécuaro

Entronque Jerécuaro – Acámbaro

León

Federal 45D, Central de Abastos, cerrado parcialmente

Pénjamo

Laguna de Cortés, carretera 90.

Dren de alivio, Santa Pacueco, carretera 90

Federal 90, altura de la Herradura, en entronque con El Tlacuache

Salamanca

A la altura del trébol de Valtierrilla.

Tarimoro

Moncada

Panales Jamaica, sentido Salvatierra – Celaya

Uriangato

En la autopista Salamanca - Morelia, a la altura de la caseta de cobro Tepames

Valle de Santiago

“Jarrón Azul”, salida a Salamanca

Carretera 43D Salamanca - Morelia en el entronque Valle de Santiago a Jaral del Progreso.

Yuriria

Carretera federal 51, a la altura de la comunidad de Santiaguillo y Casacuarán

#AlertaVial 🚧 ACTUALIZACIÓN de cierres viales con corte a las 19:00 h



🔴 CIERRE TOTAL



📍#Abasolo, carretera Cuerámaro - Irapuato, a la altura de la Estación Joaquín

📍#Acámbaro – Glorieta del Caballito

📍#Celaya – Carretera federal 51, a la altura de Rincón de Tamayo… pic.twitter.com/EgMERxc2TC — Secretaría de Seguridad y Paz (@pazgobgente) October 29, 2025

Michoacán

Autopista: Maravatio-Zapotlanejo

Persiste el cierre total en ambos sentidos a la altura de las casetas de cobro Vista Hermosa, kilómetro 390; Ecuandureo, kilómetro 360; Panindícuaro, kilómetro 307 y Zinapécuaro, kilómetro 202.

De acuerdo con la SICT Michoacán, en la carretera permanecen retenidos 10 mil 193 vehículos.

Autopista Atlacomulco-Maravatío , sentido Maravatío

Carretera Morelia-Guadalajara, tramo: Zamora-Jiquilpan en el kilómetro 170+200

🚨ACTUALIZACIÓN TOMA DE PLAZA DE COBRO 🚨 El Centro #SICTMichoacán informa estatus en autopista:... Publicado por Centro SICT Michoacan en Martes, 28 de octubre de 2025

Jalisco

Autopista Zapotlanejo-Lagos de Moreno , a la altura de la caseta de Tepatitlán, en el kilómetro 40+500

Autopista México-Guadalajara

A la altura de la caseta de Ocotlán, kilómetro 426+000; en Zapotlán del Rey, kilómetro 446+000, y en el entronque la Barca, kilómetro 402.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr