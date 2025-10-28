Reporte vial

Bloqueos de carreteras hoy: cuáles ya fueron liberadas por agricultores y cuáles siguen cerradas

Una de las carreteras en las que se reabrió la circulación es la Autopista México-Cuernavaca, a la altura de la caseta de Tlalpan

Agricultores mantienen bloqueos carreteros en diversos estados.
Foto: Cuartoscuro
Por:
César Huerta

En seguimiento a los bloqueos carreteros por agricultores del Bajío, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT) informó la reapertura de algunas vialidades federales.

Desde el 27 de octubre, productores mantienen una jornada de protestas para exigir un precio de garantía de 7 mil 200 pesos por tonelada de maíz blanco, y en rechazo a la propuesta del Gobierno Federal, que ofreció 6 mil 050 pesos por tonelada.

Este 28 de octubre, los inconformes se han retirado de al menos cuatro tramos carreteros, donde ya se restableció la circulación:

Bloqueos de maíz ceden

Guanajuato logra avances en bloqueos carreteros tras diálogo con productores de maíz

  • Autopista México-Cuernavaca, a la altura de la caseta de Tlalpan
  • Autopista Libramiento Norte de la Ciudad de México, tramo Sanctorum
  • Carretera federal 45 León–Silao, a la altura de Puerto Interior
  • Entronque León–Salamanca, en ambos sentidos a la altura de Romita

¿En qué carreteras persisten los bloqueos de agricultores?

Por otra parte, en la carretera Los Reyes México–Zacatepec, Puebla, tramo Calpulalpan–Sanctorum, en el kilómetro 71+200 cuerpo único, los manifestantes permiten el paso cada dos horas por un periodo de 30 minutos.

Guanajuato

Al corte de las 19:00 horas, el gobierno de Guanajuato informó que persisten cierres viales en:

  • Abasolo

Carretera Cuerámaro - Irapuato, a la altura de la Estación Joaquín.

  • Acámbaro

Glorieta del Caballito

  • Comonfort

Libramiento Comonfort – SMA, altura gasolinera Pirámide

Camino a Orduña

  • Irapuato

Castro del Río

Irapuato – Abasolo, zona Procter & Gamble, con sentido a Abasolo

Entronque con Pueblo Nuevo, carretera 90

Entronque a Cuerámaro, carretera 90

  • Jerécuaro

Entronque Jerécuaro – Acámbaro

  • León

Federal 45D, Central de Abastos, cerrado parcialmente

  • Pénjamo

Laguna de Cortés, carretera 90.

Dren de alivio, Santa Pacueco, carretera 90

Federal 90, altura de la Herradura, en entronque con El Tlacuache

  • Salamanca

A la altura del trébol de Valtierrilla.

  • Tarimoro

Moncada

Panales Jamaica, sentido Salvatierra – Celaya

  • Uriangato

En la autopista Salamanca - Morelia, a la altura de la caseta de cobro Tepames

  • Valle de Santiago

“Jarrón Azul”, salida a Salamanca

Carretera 43D Salamanca - Morelia en el entronque Valle de Santiago a Jaral del Progreso.

  • Yuriria

Carretera federal 51, a la altura de la comunidad de Santiaguillo y Casacuarán

Michoacán

  • Autopista: Maravatio-Zapotlanejo

Persiste el cierre total en ambos sentidos a la altura de las casetas de cobro Vista Hermosa, kilómetro 390; Ecuandureo, kilómetro 360; Panindícuaro, kilómetro 307 y Zinapécuaro, kilómetro 202.

De acuerdo con la SICT Michoacán, en la carretera permanecen retenidos 10 mil 193 vehículos.

  • Autopista Atlacomulco-Maravatío, sentido Maravatío
  • Carretera Morelia-Guadalajara, tramo: Zamora-Jiquilpan en el kilómetro 170+200

Jalisco

  • Autopista Zapotlanejo-Lagos de Moreno, a la altura de la caseta de Tepatitlán, en el kilómetro 40+500
  • Autopista México-Guadalajara

A la altura de la caseta de Ocotlán, kilómetro 426+000; en Zapotlán del Rey, kilómetro 446+000, y en el entronque la Barca, kilómetro 402.

