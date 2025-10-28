Bloqueos de carreteras hoy: cuáles ya fueron liberadas por agricultores y cuáles siguen cerradas

En seguimiento a los bloqueos carreteros por agricultores del Bajío, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT) informó la reapertura de algunas vialidades federales.
Desde el 27 de octubre, productores mantienen una jornada de protestas para exigir un precio de garantía de 7 mil 200 pesos por tonelada de maíz blanco, y en rechazo a la propuesta del Gobierno Federal, que ofreció 6 mil 050 pesos por tonelada.
Este 28 de octubre, los inconformes se han retirado de al menos cuatro tramos carreteros, donde ya se restableció la circulación:
Guanajuato logra avances en bloqueos carreteros tras diálogo con productores de maíz
- Autopista México-Cuernavaca, a la altura de la caseta de Tlalpan
- Autopista Libramiento Norte de la Ciudad de México, tramo Sanctorum
- Carretera federal 45 León–Silao, a la altura de Puerto Interior
- Entronque León–Salamanca, en ambos sentidos a la altura de Romita
¿En qué carreteras persisten los bloqueos de agricultores?
Por otra parte, en la carretera Los Reyes México–Zacatepec, Puebla, tramo Calpulalpan–Sanctorum, en el kilómetro 71+200 cuerpo único, los manifestantes permiten el paso cada dos horas por un periodo de 30 minutos.
Guanajuato
Al corte de las 19:00 horas, el gobierno de Guanajuato informó que persisten cierres viales en:
- Abasolo
Carretera Cuerámaro - Irapuato, a la altura de la Estación Joaquín.
- Acámbaro
Glorieta del Caballito
- Comonfort
Libramiento Comonfort – SMA, altura gasolinera Pirámide
Camino a Orduña
- Irapuato
Castro del Río
Irapuato – Abasolo, zona Procter & Gamble, con sentido a Abasolo
Entronque con Pueblo Nuevo, carretera 90
Entronque a Cuerámaro, carretera 90
- Jerécuaro
Entronque Jerécuaro – Acámbaro
- León
Federal 45D, Central de Abastos, cerrado parcialmente
- Pénjamo
Laguna de Cortés, carretera 90.
Dren de alivio, Santa Pacueco, carretera 90
Federal 90, altura de la Herradura, en entronque con El Tlacuache
- Salamanca
A la altura del trébol de Valtierrilla.
- Tarimoro
Moncada
Panales Jamaica, sentido Salvatierra – Celaya
- Uriangato
En la autopista Salamanca - Morelia, a la altura de la caseta de cobro Tepames
- Valle de Santiago
“Jarrón Azul”, salida a Salamanca
Carretera 43D Salamanca - Morelia en el entronque Valle de Santiago a Jaral del Progreso.
- Yuriria
Carretera federal 51, a la altura de la comunidad de Santiaguillo y Casacuarán
Michoacán
- Autopista: Maravatio-Zapotlanejo
Persiste el cierre total en ambos sentidos a la altura de las casetas de cobro Vista Hermosa, kilómetro 390; Ecuandureo, kilómetro 360; Panindícuaro, kilómetro 307 y Zinapécuaro, kilómetro 202.
De acuerdo con la SICT Michoacán, en la carretera permanecen retenidos 10 mil 193 vehículos.
- Autopista Atlacomulco-Maravatío, sentido Maravatío
- Carretera Morelia-Guadalajara, tramo: Zamora-Jiquilpan en el kilómetro 170+200
Jalisco
- Autopista Zapotlanejo-Lagos de Moreno, a la altura de la caseta de Tepatitlán, en el kilómetro 40+500
- Autopista México-Guadalajara
A la altura de la caseta de Ocotlán, kilómetro 426+000; en Zapotlán del Rey, kilómetro 446+000, y en el entronque la Barca, kilómetro 402.
