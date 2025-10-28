Mauricio Kuri encabeza novena sesión ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad.

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, encabezó la novena sesión ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad, reunión en la que representantes de las distintas instituciones que salvaguardan la tranquilidad de las y los queretanos, dieron a conocer sus principales avances y resultados en beneficio de la entidad.

Desde el Palacio de Gobierno, el mandatario estatal recordó que el rumbo de Querétaro fue trazado en el Programa Estatal de Seguridad, y una de las cinco líneas estratégicas que lo definen es la eficacia operativa de las corporaciones en los tres niveles de gobierno: municipal, estatal y federal.

“Siempre mi compromiso ha sido que en Querétaro vivamos en paz y enfrentemos juntos el reto de vivir sin miedo, teniendo un solo fin, nunca claudicar en nuestra responsabilidad de brindar seguridad a las y los queretanos”, apuntó.

TE RECOMENDAMOS: Ubican arsenal de alto poder en casa en Sonora

Mauricio Kuri destacó que de acuerdo con la última Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), publicada el 23 de octubre y aplicada en 91 zonas urbanas del país, la ciudadanía de la zona metropolitana vuelve a colocar, dentro de las primeras 20 capitales o zonas metropolitanas, a la de Querétaro, con una percepción aceptable de 54.9 por ciento, pasando del lugar 25 al 17, subiendo ocho posiciones respecto a la encuesta de septiembre de este mismo año.

Comentó que desde diciembre de 2021, esta encuesta ha calificado una media de percepción de seguridad de los ciudadanos cercana o superior a los 60 puntos, 20 más que el promedio nacional. Los resultados, dijo, han sido constantes en estos cuatro años, y solo en tres de las 16encuestas publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se ha arrojado puntuación por debajo de los 40 puntos, debido a eventos inusitados, atendidos y esclarecidos oportuna, legal y eficaz.

“Está clarísimo que la sociedad queretana no acepta ni se acostumbrará a la violencia, no es nuestra manera de vivir. Cualquiera que sea el origen de los responsables, para ellos, siempre habrá ley y autoridad que los lleve ante los jueces a que respondan por sus crímenes”, mencionó.

Kuri González ponderó que este órgano colegiado congrega a las y los presidentes municipales, representantes de las delegaciones del gobierno federal en materia de seguridad, así como a integrantes de su gabinete, la Fiscalía del Estado, la Defensoría de Derechos Humanos y los representantes ciudadanos, para cumplir con los fines que establece la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para definir y dar seguimiento a la política de seguridad para la administración estatal y las correspondientes municipales.

“Llegamos a la novena sesión de este Consejo con resultados transversales, fortaleciendo las instituciones y asegurando a los ciudadanos el Estado de Derecho, que es el único que garantiza el pleno ejercicio de la libertad, la paz pública y la convivencia comunitaria que nos distingue a los queretanos”, puntualizó.

Al tomar la palabra, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Iovan Elías Pérez Hernández, compartió los resultados de las acciones operativas por parte de la Policía Estatal (POES), junto a las corporaciones municipales, a fin de mantener la paz y tranquilidad de la ciudadanía.

Entre las acciones de mayor relevancia, subrayó la coordinación de cerca de dos mil operativos conjuntos a través del modelo de trabajo por objetivos planificados. Refirió que enfocándose en las conductas más comunes las 18 policías municipales y la Policía Estatal han logrado ocho mil 136 puestas a disposición de las fiscalías, 47 mil 174 personas remitidas a juzgados cívicos y 470 armas de fuego retiradas de las calles.

Manifestó que estas acciones de seguridad no son las únicas, pues la vocación de servicio de la Policía Estatal y de las 18 corporaciones municipales, ha llevado a sus elementos a sumarse a otras labores, como la activación en apoyo a la ciudadanía durante la contingencia por las lluvias.

“Tanto en la zona metropolitana como en el semidesierto y en la zona serrana hombres y mujeres de las 18 corporaciones de seguridad pública municipal y la Policía Estatal estuvieron acudiendo a las colonias, fraccionamientos y comunidades apoyando el traslado de personas, auxilios viales, distribución de enseres domésticos gestionados por el Poder Ejecutivo Estatal, así como en la distribución de miles de despensas que gracias a ellos llegaron a quienes más lo necesitaban”, detalló.

El funcionario estatal compartió que antes de que cierre el año la sociedad queretana contará con 810 nuevos policías, y resaltó acciones en tecnología e innovación, que han derivado en que la Secretaría de Seguridad Ciudadana sea considerada sede de la construcción de una Academia de Capacitación por parte de la Embajada de Estados Unidos.

A su vez, el fiscal general de Querétaro, Víctor Antonio de Jesús Hernández, dio a conocer que la entidad tiene una tasa de incidencia delictiva de homicidios dolosos a la baja; además, expuso, se ha tenido un aumento en percepción de seguridad, lo anterior, afirmó, gracias al trabajo coordinado que se despliega por los integrantes del Consejo.

“Quisiera hacer un agradecimiento y un reconocimiento público nuevamente por todo el apoyo que nos han brindado para hacer realidad esta estrategia de seguridad que nosotros hemos denominado -Sinergia-. Porque, se ha insistido, no existe motivo para no trabajar coordinadamente, no existe motivo para no atender los llamados y la solicitud de colaboración, por parte de las instituciones de seguridad”, remarcó.

En el marco de la sesión, el Gobernador y presidente del Consejo Estatal de Seguridad, tomó protesta al secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, como integrante del Consejo Estatal de Seguridad; asimismo, atestiguó la firma de la Carta Compromiso para la adhesión de los 18 Municipios y la Secretaría de Seguridad Ciudadana al “Convenio de Colaboración Interna para la Implementación de Operativos Policiales”.

JVR