Cae el ‘SS’, presunto jefe de célula de Los Beltrán Leyva en Tijuana, Baja California.

El Gabinete de Seguridad de México logró la detención de Saúl “N”, alias el “SS” y presunto jefe de una célula delictiva de “Los Beltrán Leyva”, en Tijuana, Baja California.

Agregó que el sujeto, quien fue capturado junto a su jefe de escoltas, está relacionado con el trasiego de droga hacia Estados Unidos.

“Resultado de trabajos de inteligencia, elementos de la Defensa, en coordinación con el Gabinete de Seguridad, detuvieron en Tijuana, Baja California, a Saúl ‘N’, alias ‘SS’, jefe de una célula delictiva de ‘Los Beltrán Leyva’, a quien se le relaciona con el trasiego de droga hacia Estados Unidos”, escribió el Gabinete de Seguridad de México en la red social X.

Además, las autoridades federales lograron asegurar armas, droga, equipos de comunicación y un inmueble.

Resultado de trabajos de inteligencia, elementos de @Defensamx1, en coordinación con el Gabinete de Seguridad, detuvieron en Tijuana, Baja California, a Saúl “N”, alias “SS”, jefe de una célula delictiva de “Los Beltrán Leyva”, a quien se le relaciona con el trasiego de droga… pic.twitter.com/rWDHZ4U20e — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) October 31, 2025

Estas dos detenciones se sumaron a la realizada la semana pasada en el Estado de México de Jair Francisco Patrón Tobías, “El H4″ o “Junior”, integrante del Cártel de Los Beltrán Leyva, quien además es solicitado por Estados Unidos (EU) con la imputación de delitos relacionados con el narcotráfico y delincuencia organizada.

Ascenso y caída de Los Beltrán Leyva

La organización criminal de los 4 hermanos Beltrán Leyva fue aliada el Cartel de Sinaloa hasta el año 2008, hasta que una presunta traición, supuestamente por la captura de Alfredo Beltrán Leyva, alias “El Mochomo”, y la liberación de uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Dichas acciones detonaron la ruptura de entre ambas organizaciones, lo cual escaló a una guerra avisada entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Los Beltrán Leyva.

Posteriormente, la organización familiar tomó fuerza tras la muerte de Amado Carrillo Fuentes, conocido como “El Señor de los Cielos”. Los Beltrán Leyva tenían presencia en Guerrero, Morelos, Chiapas, Querétaro, Sinaloa, Jalisco, Quintana Roo, Tamaulipas, Nuevo León, Estado de México y el Ciudad de México.

Sin embargo, el pasar de los años, las capturas importantes y la muerte de Arturo Beltrán Leyva, conocido como “El Jefe de Jefes” o “El Barbas”, en un apartamento ubicado en un lujoso barrio de Cuernavaca, provocaron la fractura dentro del grupo, la cual terminó con el debilitamiento de la organización.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR