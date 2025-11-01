Guanajuato cierra Octubre con menos casos de homicidios dolosos en ocho años

Como resultado de la estrategia estatal de seguridad CONFIA (Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen), Guanajuato cerró octubre con el menor número de homicidios dolosos de los últimos ocho años.

Lo anterior consolida una tendencia a la baja en este delito de alto impacto, atribuida al trabajo conjunto de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo y la Secretaría de Seguridad y Paz, con instituciones estatales, federales y municipales, así como a la participación ciudadana.

En la fotografía, elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato. ı Foto: Cortesía

Durante octubre de 2025 se registraron 145 víctimas de homicidio doloso, de acuerdo con datos preliminares de la Mesa de Seguridad Nacional. Esta cifra es la más baja registrada en el transcurso de este año , superando a septiembre, que cerró con 150, y se posiciona como el mes con menos casos desde 2017.

Esta tendencia se refleja en el promedio diario de víctimas. El mes de octubre cerró con 4.68 homicidios por día, continuando la disminución progresiva de los últimos meses. Esta cifra representa una reducción preliminar del 50.2 por ciento en el promedio diario, en comparación con septiembre de 2024 , cuando se registraban 9.4 homicidios diarios.

Armamento, cartuchos y equipo asegurado como parte de la estrategia CONFIA. ı Foto: Cortesía

Esto, como resultado de un enfoque de seguridad basado en inteligencia, investigación, presencia regionalizada y el combate a las economías criminales, bajo la estrategia CONFIA.

La Secretaría de Seguridad y Paz precisó que estas son cifras preliminares que provienen de la Mesa de Seguridad Nacional. Los datos oficiales deberán ser confirmados y publicados próximamente por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Asimismo, reiteró que la colaboración ciudadana es fundamental para consolidar esta tendencia, e invitó a la población a seguir utilizando la línea de denuncia anónima 089.

cehr