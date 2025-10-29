Certificado de no deudor alimentario será obligatorio para ingresar al servicio público en Guanajuato, anuncia Libia Dennise García

Certificado de no deudor alimentario será obligatorio para ingresar al servicio público en Guanajuato: Libia Dennise García.

La Gobernadora de la Gente, Libia Dennise García Muñoz Ledo, anunció que, partir de ahora, para ingresar en el servicio público estatal, será necesario presentar el Certificado de No Inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.

“El corazón de este Gobierno de la Gente está en sus familias, en sus niñas y en sus niños. Por eso defendemos su derecho a una vida digna. Porque no puede haber futuro ni bienestar pleno cuando se incumple una obligación tan básica y fundamental como brindar alimento y sustento“, expresó la Mandataria Estatal.

Esta medida da cumplimiento a la reforma constitucional que suspende derechos a quienes incumplen sus obligaciones alimentarias, y refuerza los valores del Gobierno de la Gente para que cada persona servidora pública sea ejemplo de compromiso y ética.

En Guanajuato, quien sirve a la gente debe cumplir con la ley y con su familia.



Desde hoy, para ingresar al servicio público será necesario presentar un certificado que avala que no son deudores alimentarios.



Nuestras y nuestros servidores públicos deben ser ejemplo de… pic.twitter.com/kCjlbU03AB — Libia Dennise (@LibiaDennise) October 29, 2025

La Gobernadora explicó que, en el Estado de Guanajuato se han actualizado las Condiciones Generales de Trabajo para asegurar que quienes tienen el privilegio de servir a la gente, cumplan con la ley y con su responsabilidad, dentro y fuera de su función pública, así lo dijo en su mensaje publicado en sus redes sociales.

“Es un requisito sencillo, pero con un profundo sentido de justicia social que le debíamos a nuestra niñez”, destacó Libia Dennise.

“Porque para nosotros, el nuevo decir es el hacer, y cuando protegemos a nuestra niñez, protegemos el presente y el futuro de Guanajuato“, concluyó la Gobernadora.

JVR