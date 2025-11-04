Encuestas ratifican que Romina Contreras es la alcaldesa mejor evaluada del Edomex.

Diversas casas encuestadoras ratificaron a la presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, como la mejor evaluada del Estado de México, al posicionarse en el primer lugar en aprobación ciudadana, como resultado del trabajo 24/7 que se lleva a cabo en diversos rubros como seguridad, servicios públicos, educación y salud, entre los que destaca el de obra pública, pues es la demarcación que más inversión destina al desarrollo de infraestructura, en beneficio de la ciudadanía.

De acuerdo con el Ranking de Alcaldes del Edomex de las encuestadoras Gobernarte y La Encuesta MX, correspondientes al mes de octubre, Romina Contreras se coloca en el primer lugar de estas mediciones, con una calificación de 63.9 por ciento y 60.1 por ciento, respectivamente.

Al respecto, la alcaldesa Romina Contreras apuntó que, desde el inicio de su gestión, se han atendido todos los rubros para mejorar la calidad de vida de los huixquiluquenses; ejemplo de ello es que, en lo que va del 2025, se han invertido más de 430 millones de pesos para fortalecer y modernizar la infraestructura con obras de alto impacto en las tres zonas del territorio -Tradicional, Popular y Residencial.

Entre estas acciones, destacó la construcción del Centro de Justicia Cívica, que abrió sus puertas en el presente año; la repavimentación de más de 220 kilómetros de vialidades; la estabilización de seis taludes, la perforación y equipamiento de tres nuevos pozos de agua potable; así como la construcción de la segunda etapa de la Unidad Deportiva “El Plan” y el Centro Administrativo “El Plan”, ambos en proceso, que colocan a Huixquilucan como el municipio que más obra pública realiza en el Estado de México y que contribuyen a que sea el mejor calificado de la entidad y un referente a nivel nacional.

“De nuevo somos el gobierno mejor calificado del Estado de México, agradezco la confianza que tienen las y los huixquiluquenses en esta administración. Les aseguro que continuaremos honrando nuestra palabra con hechos que mejoran la vida de la gente. Los resultados de estas encuestas reflejan el trabajo en equipo que se realiza de la mano con la población, por lo que refrendo mi compromiso de seguir caminando juntos por un mejor Huixquilucan”, afirmó la presidenta municipal.

El Ranking de Alcaldes del Edomex, de la agencia consultora Gobernarte, ubica a Romina Contreras en el primer lugar entre 19 de sus homólogos, con una calificación de 63.9 por ciento; también la posiciona en el Top 3 de las mujeres alcaldesas mejor calificadas, ratificando su liderazgo como la primera presidenta reelecta de Huixquilucan, por su trabajo 24/7 que realiza en beneficio de todos los sectores de la población.

En tanto, en la medición de La Encuesta MX, la alcaldesa Romina Contreras logró una aprobación ciudadana de 60.1 por ciento, cifra con la que encabeza el Top 5 en el Ranking de Alcaldes de la entidad mexiquense, resultado de un gobierno humanista que escucha las necesidades de la gente, a fin de llevar a cabo acciones y proyectos que continúen con el desarrollo del municipio.

Asimismo, le encuestadora Statistical Research Corporation, colocó a la alcaldesa de Huixquilucan en el primer lugar de su medición de octubre, con 65.2 por ciento de aprobación en el Estado de México.

Con estas evaluaciones, el Gobierno de Huixquilucan, al mes de octubre, suma 46 meses consecutivos como la administración con la mayor aprobación ciudadana de la entidad, así como 22 veces en el lugar número uno del país.

El Gobierno de Huixquilucan seguirá con el compromiso con las familias de avanzar en la construcción de un territorio con mejores condiciones para vivir, que cuenta con infraestructura de calidad y un contacto permanente con la ciudadanía.

