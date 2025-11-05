Volcadura frente al Tren Maya deja cuatro heridos y genera caos vial en la autopista Cancún-Mérida

Una aparatosa volcadura ocurrida la mañana de este miércoles frente a la estación del Tren Maya, en el tramo Cancún-Mérida, dejó al menos cuatro personas lesionadas y un importante caos vial en ambos sentidos de la carretera.

De acuerdo con reportes de medios locales, el accidente sucedió alrededor de las 9:00 a.m. a la altura del retorno que se ubica bajo el puente ferroviario.

Testigos señalaron que una camioneta intentó incorporarse al retorno invadiendo el carril contrario, por donde circulaba otro vehículo que se dirigía hacia Puerto Morelos. El impacto fue tan fuerte que la camioneta terminó volcada con las llantas hacia arriba, mientras la segunda unidad resultó con severos daños en la parte frontal.

Elementos de cuerpos de emergencia y paramédicos particulares acudieron rápidamente al lugar. Los equipos de rescate auxiliaron a cuatro ocupantes de la camioneta, quienes fueron trasladados a hospitales cercanos para su atención médica.

Afectaciones y tránsito

La volcadura provocó largas filas de vehículos en ambos sentidos de la autopista Cancún-Mérida, especialmente en la zona del retorno y en el acceso hacia la estación ferroviaria.

Por su parte, la Guardia Nacional División Caminos y elementos de Tránsito estatal implementaron maniobras de abanderamiento para dirigir el tráfico y permitir el retiro de las unidades siniestradas, lo que se prolongó durante varias horas.

Sin relación con el Tren Maya

Aunque el accidente ocurrió justo frente a la infraestructura del Tren Maya, las autoridades y medios confirmaron que ninguna unidad ferroviaria estuvo involucrada en el hecho. El percance fue exclusivamente vehicular y se atribuye a una maniobra imprudente de incorporación.

Hasta el momento, no se ha emitido un comunicado oficial por parte de la Guardia Nacional ni de la empresa operadora del Tren Maya sobre las causas del accidente o el estado de los lesionados.

Sin embargo, autoridades locales reiteraron el llamado a los conductores para respetar los límites de velocidad y la señalización en accesos y retornos, puntos donde se ha incrementado el flujo vehicular desde la apertura de la ruta ferroviaria.

