Fallece adulto mayor que trabajaba como ‘cerillito’ en el Waldo’s de Hermosillo; va 24 muertos

Fallece adulto mayor que trabajaba como ‘cerillito’ en el Waldo's de Hermosillo.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, informó el fallecimiento de del señor Marco de 81 años de edad, quien se desempeñaba como “cerillito” en el Waldo’s que se incendió en Hermosillo el pasado 1 de noviembre del 2025.

El funcionario que el señor Marco murió a causa de las complicaciones derivadas de las heridas sufridas. De acuerdo con los propios familiares, la víctima presentaba quemaduras en el 90 por ciento de su cuerpo.

“Recibo con profunda tristeza la noticia del fallecimiento del señor Marco, quien desafortunadamente perdió la vida a causa de las complicaciones derivadas de las quemaduras sufridas en el lamentable suceso en el Waldo’s ocurrida hace unos días en Hermosillo”, escribió el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo.

Recibo con profunda tristeza la noticia del fallecimiento del señor Marco, quien desafortunadamente perdió la vida a causa de las complicaciones derivadas de las quemaduras sufridas en el lamentable suceso en el Waldo’s ocurrida hace unos días en Hermosillo.



A sus familiares y… — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) November 6, 2025

Envían condolencias a familiares de Marco

Además, el mandatario estatal envió condolencias a los familiares y amigos del señor Marco y reiteró que cuentan con todo el apoyo y acompañamiento de su gobierno.

“Reafirmo mi compromiso de llegar al fondo de esta tragedia que tanto nos ha lastimado como sociedad”, agregó Alfonso Durazo en la red social X.

Con la muerte del adulto mayor ya sumaron 24 las personas que lamentablemente han perdido la vida a causa del incendio originado presuntamente por una falla del sistema eléctrico del almacén.

La sucursal de Waldo´s en donde se registró una explosión e incendio. ı Foto: Cuartoscuro

Separan a titular de PC de Sonora por incendio en el Waldo’s de Hermosillo

La tragedia ha dejado pérdidas irreparables y funcionarios separados de su cargo, tal fue el caso de Armando Castañeda, quien se desempeñaba como titular de Protección Civil de Sonora.

“He solicitado al titular de la Coordinación de Protección Civil del Gobierno del Estado se separe del cargo por el tiempo que dure la investigación que lleva a cabo la Fiscalía General de Justicia del Estado con el propósito de evitar el riesgo de ser juez y parte en dicha investigación”, informó en días pasados el gobernador de Sonora en un video publicado en las redes sociales.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR