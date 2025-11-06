Libia Denisse García condena insultos de ‘El Padre Pistolas’; ‘es lamentable’, asegura

En días pasados, el sacerdote Alfredo Gallegos, conocido como “El Padre Pistolas”, realizó un pronunciamiento por la construcción del Acueducto Solís-León. Durante su intervención afirmó que “le va a partir la madre” a la gobernadora de Guanajuato si el proyecto sigue adelante. Ante dichas palabras, la mandataria estatal, Libia Denisse García, condenó y lamentó lo ocurrido.

“Lo condeno públicamente porque ninguna mujer con cargo o sin cargo, debemos de ser víctimas de ningún tipo de señalamiento de esta naturaleza”, subrayó la panista en una entrevista ofrecida a medios de comunicación.

Pese a las expresiones del sacerdote, Libia Denisse García rechazó presentar una denuncia en contra de Alfredo Gallegos, pues “no tiene ni siquiera sentido que denunciemos una situación así”.

“Me parece que en este caso ni siquiera vale la pena hacer caso a un personaje como el que se refiere a mí de esa manera”, agregó la mandataria estatal.

Sin embargo, Libia Denisse García aseguró que la violencia que viven las mujeres en el día a día siempre será condenable.

“Saben ustedes cómo se expresa, es lamentable y es condenable, pero no voy a perder mi tiempo en ello, yo voy a seguir trabajando y seguiré condenando los casos de violencia que se presenten contra las mujeres”, agregó.

Sobre la agresión que vivió la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que el acto de violencia se trasladó al escenario político ante el incremento de la participación de las mujeres en dicho ámbito.

“Cuando las mujeres participamos en el ámbito público, a mayor participación de las mujeres, pues este escenario de violencia también se incrementa y se incrementa con los señalamientos públicos, con el señalamiento a las decisiones que tomamos y la minimización de nuestras causas”, concluyó.

Muestran apoyo a Libia Denisse García

Después del insulto hacia la gobernadora de Guanajuato, varios personajes políticos cerraron filas con la funcionaria estatal y condenaron cualquier acto de violencia sexual, física o de discurso.

Entre los políticos que mostraron su apoyo a Libia Denisse García se encuentran Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados; Maru Campos, gobernadora de Chihuahua y Jorge Romero Herrera, presidente de Acción Nacional.

Así fue cómo los políticos del PAN cerraron filas con la mandataria estatal:

“Es importante que se investiguen y sancionen las amenazas contra la Gobernadora de Guanajuato, y que toda expresión de violencia política sea tratada como lo que es: un delito”

En México, la violencia política contra las mujeres no puede ser tolerada ni minimizada.



Hoy, la gobernadora de Guanajuato, @LibiaDennise, ha sido objeto de amenazas y agresiones verbales que representan un ataque directo a su persona y a su encargo.



Es importante que se… — Dra. Kenia López Rabadán (@kenialopezr) November 6, 2025

“Esta conducta debe ser sancionada por las autoridades competentes. Nada justifica el odio ni las agresiones hacia una mujer que sirve a su estado con entrega”

Rechazo categóricamente las amenazas y la violencia ejercida contra mi compañera gobernadora @LibiaDennise.



Esta conducta debe ser sancionada por las autoridades competentes.



Nada justifica el odio ni las agresiones hacia una mujer que sirve a su estado con entrega.



Desde… — Maru Campos (@MaruCampos_G) November 6, 2025

“La violencia verbal y el desprecio hacia las mujeres no pueden tolerarse en una sociedad que aspira a la igualdad y al respeto”

Desde @AccionNacional expresamos nuestra solidaridad con la gobernadora de #Guanajuato y con todas las mujeres que enfrentan la violencia. Las declaraciones de Alfredo Gallegos Lara contra la gobernadora @LibiaDennise son inaceptables.



La violencia verbal y el desprecio hacia… — Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) November 6, 2025

