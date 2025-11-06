Pablo Lemus reconoce problema de desaparecidos en Jalisco

En el primer informe de gobierno el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus reconoció que la principal “tragedia que vive Jalisco y México es la desaparición”, por ello desde el inicio de su administración, se implementaron acciones concretas y pioneras para solucionar el tema.

Agregó que hay quienes lo quieren ocultar y “guardar en un cajón” el tema de los desaparecidos, pero para su administración lo principal es visibilizar el problema que vive que se vive en el estado.

“Si uno reconoce un problema es el primer paso para solventarlo, hoy quiero darles la bienvenida a los colectivos y victimas de personas desaparecidas gracias por su trabajo comprometido”, dijo.

Añadió que su gobierno creó la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda y se dotó de una cantidad histórica de dinero para atender el fenómeno de la desaparición, pues se propuso al Poder Legislativo incrementar en 172 por ciento el presupuesto para la búsqueda de personas.

“En el presupuesto que enviamos la semana pasada propusimos al Poder Legislativo incrementar los recursos para la atención a la desaparición, más recursos al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, más recursos para la Comisión de Búsqueda”, dijo.

“Nosotros no conocíamos el rumbo a donde teníamos que ir y por eso decimos establecer estas mesas de trabajo con quienes han sufrido este gravísimo problema durante años fueron ellos quienes nos han dicho que hacer”, dijo.

Agregó que este problema no está ni siquiera “en vías de resolverse” pero dar los primeros pasos y tomar acciones distingue a su gobierno por una forma distinta de trabajar.

También agradeció al Congreso de Jalisco por declarar a los colectivos de búsqueda como grupos prioritarios, lo cual ayudará para brindarles mejor atención y dar mejor resultados.

