Marina del Pilar alista 4to Informe de Resultados en Baja California.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, informó que alista su 4to Informe de Resultados desde la capital del estado. Por ello, invitó a las personas a conectarse para seguir el evento en las redes sociales.

Antes de revelar los datos del evento la gobernadora realizó un recuento de las metas que se han alcanzado y que se darán a conocer durante el informe. A continuación, se presenta un resumen.

La mandataria estatal señaló que, durante su gestión, Baja California se convirtió en la entidad con menos pobreza del país y se está por erradicar la pobreza extrema.

Además, Marina del Pilar destacó el apoyo incondicional a las mujeres bajacalifornianas, quienes pueden aprender un oficio para obtener ingresos, así como tener la oportunidad de concluir sus estudios, con la Tarjeta Violeta.

Asimismo, destacó que la justicia para dicho grupo poblacional ya es una realidad con la construcción de 3 centros de justicia para las mujeres, donde se brinda acompañamiento y seguridad.

Por otra parte, destacó que los estudiantes pueden acudir a los centros escolares con seguridad, gracias al Transporte Comunder, que realiza el trayecto de manera gratuita y con comodidades.

También destacó la construcción de la Universidad Rosario Castellanos en Tijuana y adelantó que Mexicali fue seleccionada como sede del segundo plantel de dicha institución educativa.

Por último, resaltó la cobertura de salud en todos los rincones de Baja California, con las Caravanas de Salud Móviles y la atención que brindan las Clínicas del Bienestar.

¿Cuándo y a qué hora es el Informe de Resultados en Baja California?

Cuándo: viernes 7 de noviembre del 2025

Hora local: 6:30 pm

El 4to Informe de Resultados de Marina del Pilar Ávila se podrá seguir en Facebook, X y YouTube.

