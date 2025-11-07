Por el crimen de líder limonero van por El Botox

A partir de los resultados periciales y con pruebas científicas, la Fiscalía de Michoacán estableció que el sujeto apodado El Botox es presumiblemente el autor material e intelectual del asesinato del líder limonero Bernardo Bravo.

En entrevista radiofónica, el fiscal Carlos Torres refirió que los resultados confirman que el homicidio fue en el rancho ubicado entre la comunidad de Cenobio Moreno y San José de los Plátanos, donde fue encontrado el cuerpo, y ocurrió 12 horas antes de haberlo encontrado.

El Tip: La Fiscalía de Michoacán obtuvo orden de aprehensión contra César Alejandro “N”, El Botox, y Jonathan “N”, El Timbas, presuntos asesinos de Bernardo Bravo.

“Se cotejó con una recabación de elementos hemáticos, así como la rodada de su vehículo. Con esta respuesta pericial, se ratifica que el homicidio fue en ese lugar 12 horas antes de encontrar su cuerpo y la vinculación se da a quien apodan El Botox”, señaló.

El Botox es César Alejandro Sepúlveda Arellano, líder del grupo criminal Los Blancos de Troya, brazo armado de la organización criminal Los Viagras, que opera en la región de Tierra Caliente.

Dijo que ya se tiene orden de aprehensión de dos personas más que participaron en el homicidio y que se comprobó su participación gracias a la revisión de teléfonos y ubicación de metadatos.

“Justo el día de ayer nos otorgaron las órdenes de aprehensión que, con base a la telefonía y ubicación de metadatos, se comprobó la participación de dos más que también tenemos ubicados”, señaló el fiscal.

Cabe mencionar que Bernardo Bravo fue localizado al interior de su camioneta con un disparo en la cabeza y presentaba signos de violencia y tortura. Además, era el encargado del Tianguis Limonero, el principal centro de receptor de limón en Michoacán.