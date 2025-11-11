Explosión en edificio de Tlalnepantla deja 3 heridos

Se registró una explosión por acumulación de gas en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México, que dejó un total de tres personas heridas.
De acuerdo con la información compartida por la autoridad del municipio, los hechos se registraron en una casa habitación, en la Unidad Habitacional Tlalcalli, en la calle Fulton y Temazcal.
Debido al incendio que provocó la explosión se realizó la evacuación preventiva de al menos 275 alumnos de una secundaria cercana al lugar de los hechos, además de los residentes del edificio que se vio afectado.
De acuerdo con vecinos de la zona que compartieron imágenes en redes sociales, las llamas del incendio alcanzaron al menos tres pisos de altura, mientras residentes aún salían del sitio.
Al lugar arribaron unidades de emergencia que laboraron para sofocar las llamas y proceder al enfriamiento del lugar afectado.
De las tres personas lesionadas, se reportó que solamente una requirió traslado a un hospital para su atención, mientras que las otras dos fueron atendidas en el sitio.
Incendio en bodega de Tlalnepantla
Durante la madrugada se registró otro fuerte incendio en Tlalnepantla, pero en la zona del Fraccionamiento La Romana.
Una bodega de plásticos y unicel fue consumida por intensas llamas, el suceso no cobró víctimas, tan solo daños materiales.
“Elementos de Protección Civil Tlalnepantla y el heroico cuerpo de bomberos municipales, lograron la sofocación del incendio en Av. Toltecas, Fraccionamiento La Romana”, explicó el gobierno del municipio a través de redes sociales.
Debido a los productos que se encontraban al interior de la bodega el fuego se propago rápidamente generando así una densa columna de humo de color negro que fue visible en varias zonas del municipio.
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
LMCT