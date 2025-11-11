Tijuana impulsa política de la Presidenta Sheinbaum, ‘cooperación sin subordinación’ con EU: Ismael Burgueño

En sintonía con la política de cooperación y respeto impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, consolidó acuerdos con autoridades de Estados Unidos para modernizar la frontera y fortalecer la relación económica entre Tijuana y San Diego.

El nuevo acceso Sentri, desarrollado junto a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), contará con dos casetas sobre la calle Segunda en la Zona Centro, operando de 4:00 de la mañana a 11:00 de la noche, beneficiando a miles de automovilistas que cruzan a diario hacia Estados Unidos.

Ismael Burgueño Ruiz subrayó que este esfuerzo forma parte de una agenda binacional basada en “colaboración, no subordinación”, tal como lo ha planteado la presidenta Sheinbaum.

TE RECOMENDAMOS: Sector de la construcción Tlaxcala fortalece la planeación e impulsa desarrollo con visión de futuro

“Tijuana mantiene una relación de respeto y trabajo conjunto con Estados Unidos, pero siempre guiada por la convicción de que la cooperación debe traducirse en bienestar para la gente. Así lo ha señalado nuestra presidenta, y en Tijuana seguimos su ejemplo”, afirmó.

El alcalde destacó que esta nueva infraestructura fronteriza no solo mejorará la movilidad urbana, sino que también favorecerá la competitividad y el dinamismo económico de la región.

“Cada mes se registran más de 600 mil cruces en la línea Sentri. Con esta nueva disposición, facilitamos el tránsito diario y fortalecemos el intercambio comercial y turístico que impulsa a ambas ciudades”, explicó.

Asimismo, recordó su participación reciente en Washington, D.C., durante la Reunión Anual de la Cámara de Comercio México–Estados Unidos, y en la visita binacional organizada por la Cámara Regional de Comercio de San Diego, donde reiteró su compromiso de seguir construyendo una frontera moderna, segura y con desarrollo compartido.

“Nuestra región no se entiende sin la cooperación. Lo que beneficia a Tijuana también fortalece a San Diego, y lo que mejora San Diego impacta positivamente a México”, señaló.

Burgueño Ruiz reafirmó que su gobierno seguirá promoviendo una diplomacia local activa, orientada a fortalecer los lazos entre México y Estados Unidos desde la visión de la Cuarta Transformación, donde el diálogo, la soberanía y la cooperación se convierten en motores de desarrollo.

“La relación con Estados Unidos debe ser de respeto y resultados, no de sumisión. Hoy Tijuana avanza en esa ruta”, concluyó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR