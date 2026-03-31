¿Quién es Francisco Beltrán, ‘El Payín’, que murió en la explosión en la México-Pachuca?

Por la tarde del pasado sábado se registró la explosión de una camioneta sobre la Autopista México-Pachuca, a la altura del municipio de Tecámac, Estado de México. Algunas versiones señalan que los pasajeros estaban vinculados con un grupo delictivo.

En redes socialescomenzó a circular un video en el que se puede observar el momento en el que el vehículo emite una explosión e inmediatamente comienza a avanzar sin control alguno por unos segundos.

La camioneta; que iba saliendo del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y presentaba severos daños visibles, sigue su curso mientras invade los carriles centrales y se desvía hacia la calle Paseo del Bosque.

De acuerdo con diversos medios, los familiares de las personas que viajaban a bordo de la camioneta fueron localizados por las autoridades.

Ambos pasajeros viajaban en los asientos delanteros del vehículo, y fueron identificados como Francisco Beltrán alias “El Payín”, y Humberto Rangel.

Video de la fuerte explosión sobre la México-Pacucha ı Foto: Captura de pantalla

¿Quién es Francisco Beltrán ‘El Payín’?

Francisco Beltrán alias “El Payín” es originario de Culiacán, Sinaloa; y fue identificado como un presunto operador de una estructura criminal que tiene vínculos con el Cártel de Sinaloa.

La secretaria general de Gobierno de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde informó que se desconocen las causas de la explosión de la camioneta que circulaba sobre la Autopista México-Pachuca.

Asimismo, precisó que la Comisión de Atención a Víctimas se pondrá en contacto con los familiares de los sujetos que viajaban a bordo para brindarles el apoyo necesario.

Algunas versiones señalan que “El Payín” arribó al AIFA y Humberto acudió a recogerlo a bordo de la camioneta que explotó y provocó la muerte inmediata de ambos sujetos.

Explosión de camioneta en la México-Pachuca ı Foto: Redes Sociales

Se cree que la explosión que terminó con la vida de ambos sujetos podría haber sido generada por un artefacto que se encontraba dentro del vehículo; sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado dicha información.

El lugar de los hechos fue acordonado para que los peritos realizaran el levantamiento de evidencias; las investigaciones por parte de las autoridades correspondientes para determinar la causa de la explosión continúan.

Hasta el momento no se ha revelado más información sobre los dos hombres que viajaban a bordo de dicho vehículo, y tampoco se ha confirmado su presunta vinculación con el grupo criminal.

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