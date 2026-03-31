Estallan camioneta en Tecámac; muere operador del CDS

Momento exacto de la explosión de la camioneta captada por otro auto, ayer.

La explosión de una camioneta en la carretera federal México-Pachuca, a la altura del municipio de Tecámac, Estado de México, dejó dos muertos, los tripulantes del vehículo, quienes, de acuerdo con reportes preliminares, están ligados con el Cártel de Sinaloa.

Según los informes, el estallido ocurrió cuando el vehículo se encontraba en movimiento, generado presuntamente por un explosivo que ya estaba dentro de la unidad, lo que provocó la muerte inmediata del conductor y su copiloto.

Medios locales informaron que las víctimas fueron identificadas como Francisco Beltrán, alias El Payín, y Humberto Raquel, presuntos operadores del Cártel de Sinaloa; otras fuentes reportaron que, si bien se ha confirmado que estos hombres son originarios de Sinaloa, no se han hallado expedientes que les relacionen con delitos en la zona del incidente.

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Los hechos generaron una movilización policiaca y de corporaciones de emergencia de los tres órdenes de gobierno, a la altura del fraccionamiento Haciendas del Bosque, cerca de uno de los accesos al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Videos del incidente difundidos en redes sociales muestran cómo la camioneta referida explotó en movimiento. Tras el estallido, el vehículo atravesó la vialidad, incluso sobrepasó el camellón.

Informes que citan fuentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México indicaron que las primeras líneas de investigación señalan que minutos antes del incidente, el conductor recogió a El Payín en el AIFA, luego de descender de un vuelo procedente de otra entidad.