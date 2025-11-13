‘Se me pasó la mano’: ‘Padre Pistolas’ se disculpa tras amenazar a Libia Dennise García

José Alfredo Gallegos Lara, párroco de Chucándiro, Michoacán, y conocido como “Padre Pistolas”, se disculpó públicamente con la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García, por amenazarla con golpearla.

En un pequeño video, publicado en redes sociales, el sacerdote afirmó que “se le pasó la mano”, con sus dichos por la construcción del Acueducto Solís-León.

“Soy el padre Alfredo Gallego Lara, señor cura de Chucandero, padre Pistolas, y públicamente le pido disculpas. Que me perdone la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise, porque realmente, pues sí, se me pasó la mano”, dijo el “Padre Pistolas”.

TE RECOMENDAMOS: Abordan plantas de fertilizantes Américo Villarreal y director de Pemex revisan proyectos estratégicos para Tamaulipas

El Padre Pistolas, ídolo de los chairos y morenistas en Guanajuato, insultó a la gobernadora en días pasados.



Tras el rechazo de la gente, no le quedó de otra que ofrecer disculpas.



Por cierto, nadie en Morena condenó el ataque del Padre Pistolas pic.twitter.com/IOOsjsK02o — León de Guanajuato 🦁 (@LeonGTO01) November 13, 2025

La disculpa pública ocurrió después de la condena a las palabras que hiciera la Iglesia, así como varios políticos del partido Acción Nacional.

Hasta el momento, la gobernadora de Guanajuato no se ha pronunciado sobre el perdón que solicitó José Alfredo Gallegos Lara.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR