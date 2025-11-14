Hallan sin vida a dos presuntos implicados en asesinato de Carlos Manzo

Hallan dos cuerpos sin vida en la carretera Uruapan-Paracho; los vinculan a crimen contra Carlos Manzo.

El gobierno de Michoacán confirmó el hallazgo de dos cuerpos sin vida de presuntos involucrados en el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre durante las celebraciones de Día de Muertos.

Los cuerpos fueron localizados el 10 de noviembre en la carretera Uruapan-Paracho, a la altura de Capácuaro, nueve días después del ataque que terminó con la vida del edil.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que la Fiscalía General del Estado (FGE) corroboró la participación de los fallecidos en la agresión. Las primeras indagatorias indican que ambos acompañaron al autor material del crimen y participaron directamente en el ataque armado.

En entrevista con medios locales, el mandatario explicó que la fiscalía encontró coincidencias entre la información recabada y la identidad de los jóvenes. “Participaron otras dos personas que acompañaban al homicida, y son los dos que aparecieron en Capácuaro muertos”, afirmó. Agregó que uno de ellos tenía 16 años, dato verificado con la Secretaría de Seguridad.

Funeral del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo. ı Foto: Cuartoscuro

La muerte del menor se suma a la del atacante principal, Miguel Ángel Ubaldo Vidales, de 17 años, abatido la misma noche del 1 de noviembre. Para el gobernador, la participación de adolescentes refleja un problema estructural de reclutamiento criminal, especialmente en zonas donde operan grupos dedicados a la extorsión y disputa territorial.

Ramírez Bedolla también señaló que continúa una investigación paralela sobre las circunstancias en que fue abatido el autor material del crimen. “Se está investigando por qué el homicida fue abatido después de haber sido detenido. Hay un forcejeo y un solo disparo que lo abate”, explicó.

Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, en fotografía de archivo. ı Foto: Cuartoscuro

El mandatario añadió que, al momento del ataque, Manzo contaba con un dispositivo de seguridad integrado por ocho escoltas y 14 elementos de la Guardia Nacional asignados a su protección.

Las autoridades mantienen abiertas todas las líneas de investigación para esclarecer el asesinato, determinar la participación exacta de los jóvenes hallados sin vida y revisar posibles responsabilidades en el uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad.

