Así se vivió el ataque al bar Sala de Despecho que dejó un muerto

La noche de este domingo se registró un ataque de fuego en Guadalajara en el que una persona resultó asesinada en la pueta del bar “Sala de Despecho”, además, dos trabajadores del lugar resultaron lesionados.

El bar “Sala de Despecho” se ha hecho muy conocido, pues en redes sociales resaltan que en este lugar cuentan con una temática perfecta para que las personas puedan acudir a cantar si se encuentran con el “corazón roto”, tal como su nombre lo indica.

De acuerdo con medios locales, el ataque tuvo lugar a las 20:00 horas en el del bar “Sala de Despecho”, que se encuentra ubicado en el cruce de la Avenida Pablo Neruda y la Calle Quebec de Guadalajara, Jalisco.

Ataque en el bar Sala de Despecho ı Foto: x: @dk1250

¿Qué ocurrió en el bar “Sala de Despecho”?

La Policía de Guadalajara informó que un sujeto que fue asesinado a la entrada del bar “Sala de Despecho” cuando este iba llegando al lugar.

Al arribar al lugar, tan solo momentos después el hombre fue atacado por dos sujetos que iban a bordo de una motocicleta, quienes le dispararon directamente.

El lugar en el que ocurrió el atentado fue cercado por decenas de policías de la región, pues además del sujeto fallecido, también dos trabajadores del bar resultaron lesionados.

En algunas imágenes que circulan en redes sociales se puede apreciar el cuerpo de un hombre que se encuentra en el suelo de la puerta principal del bar, así como patrullas de la policía local y los Servicios Médicos que acudieron al lugar.

Asimismo, medios locales también señalan que la Jeep Mojave que pertenecía al sujeto que fue abatido en el lugar apenas había sido tomada por el personal de valet parking de Sala de Despecho.

Ataque en el bar Sala de Despecho deja un muerto ı Foto: Redes Sociales

En el lugar de los hechos se encontraron al menos ocho casquillos de bala que pertenecían a un arma corta, y este hecho no sólo fue presenciado por el personal, sino también por algunas personas que se encontraban cerca del lugar.

Debido a que este hecho se registró a las 20:00 horas, en el lugar no sólo se encontraban personas que asistían a este bar, sino personas que se encontraban en otros locales comerciales.

De igual manera se informó que cuando personal de la Fiscalía arribó al bar pidieron tanto al personal como a las personas que se encontraban ahí que desalojaran el lugar.

Al momento de retirarse del lugar, algunos trabajadores y personas tuvieron que salir por las ventanas del establecimiento para no alterar el lugar de los hechos, por lo que uno de los trabajadores se cayó al tratar de salir.