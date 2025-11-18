Matan a 9 influencers con posibles narcoligas

La víctima, que tenía 25 años, y su camioneta en la que sufrió un ataque armado el domingo pasado en calles de Culiacán, Sinaloa.

Violencia en poco más de un año

Desde septiembre del 2024 han sido asesinados nueve creadores de contenido presuntamente relacionados con facciones del Cártel de Sinaloa.

El caso más reciente es el de Gerardo “N”, conocido en redes sociales como El Jerry, quien fue blanco de un ataque armado junto a otra persona, luego de ser perseguidos cuando circulaban en una camioneta de lujo en el sector Tres Ríos, en Culiacán.

El Dato: GERARDO “N” mantenía una presencia activa en redes, principalmente en TikTok, donde tenía más de 11 mil 400 seguidores, e Instagram, con más de 7 mil 100 seguidores.

De acuerdo con reportes locales, ambas personas circulaban por el bulevar Enrique Sánchez Alonso cuando fueron perseguidos por al menos cuatro sujetos armados que viajaban a bordo de un vehículo y, al alcanzarlos, les dispararon en múltiples ocasiones.

Al lugar arribaron elementos de las policías municipal y estatal, mientras que integrantes del Ejército aseguraron la zona y personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) inició las investigaciones correspondientes.

El Jerry tenía un canal de YouTube en el que compartía su vida diaria y sus coches de lujo. El joven de 25 años solía publicar en sus redes sociales fotos portando armas largas y usando chalecos tácticos con logotipos vinculados al grupo criminal La Mayiza, cuyo líder es Ismael Zambada Sicairos, hijo de Ismael El Mayo Zambada.

Horas antes de su muerte, el influencer publicó dos historias en sus redes sociales. En la primera aparece conduciendo su camioneta sobre el bulevar Xicoténcatl, y en la segunda está dentro del vehículo con Gustavo “N” en un lavado de autos.

Desde el 9 de septiembre de 2024, tras la captura de Ismael El Mayo Zambada, los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán y los de El Mayo mantienen una disputa que provocó una ola de violencia en Sinaloa y que ha dejado miles de muertos.

Meses después de iniciada la pelea dentro del Cártel de Sinaloa, el 9 de enero de 2025 fueron lanzados en Culiacán volantes desde una avioneta, en los que acusaban tanto a creadores de contenido como a cantantes, de tener vínculos y ser operadores financieros de Los Chapitos.

La matanza de creadores de contenido comenzó incluso antes, el 19 de octubre del 2024, cuando fue asesinado Juan Carlos, conocido como El Chilango, en la Isla Musala de Culiacán, cuando un grupo de civiles armados se aproximó al lugar y abrió fuego en su contra.

El 23 de noviembre de 2024 fue asesinado Miguel Vivanco, El Jasper. Su cuerpo fue hallado con golpes y huellas de tortura en un camino de terracería en la sindicatura de El Quemadito, a un costado de la maxipista Culiacán-Mazatlán.

El 9 de diciembre de 2024, Leobardo Asipuro Soto, conocido como El Gordo Peruci, fue ejecutado a balazos en un domicilio al sur de Culiacán.

En enero de este año, autoridades de Culiacán localizaron el cuerpo sin vida de Agustín Paúl “N”, alias El Pinky, influencer de 22 años de edad que formaba parte de Los Plebes de Barrancos.

Unos días después, Adalberto Peña, El Tata, fue asesinado al exterior de una plaza comercial en el sector Desarrollo Urbano Tres Ríos, cuando se encontraba haciendo ejercicio.

El 28 de marzo, Víctor Manuel “N”, El Brasileño, fue hallado sin vida tras haber sido reportado como desaparecido.

Ese mismo día, Gael Castro, conocido como Gail Castro y hermano de Markitos Toys, fue asesinado cuando se encontraba en un restaurante en Ensenada.

El homicidio más reciente fue el de Camilo Ochoa, El Alucin, cuando el sábado 16 de agosto, en el municipio de Temixco, Morelos, el influencer fue agredido a tiros dentro de un domicilio.