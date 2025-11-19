Asesinan a síndica de Morena en Campeche

En dos hechos de violencia simultáneos contra autoridades locales, Karina Díaz, síndica procuradora del municipio de Palizada, Campeche, y Pedro González Rodríguez, excandidato a la alcaldía de San Andrés Tuxtla, Veracruz, fueron asesinados ayer en la madrugada.

EL DATO: AL MENOS 56 asesinatos de personajes políticos en México se han registrado este año, entre ellos siete casos de alcaldes, el más reciente de Carlos Manzo en Uruapan.

La síndica de Palizada fue asesinada mientras iba a bordo de su vehículo, cuando fue atacada a balazos, por lo que perdió el control del auto y se estrelló contra una barda.

En un comunicado, la Fiscalía de Campeche informó que elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones acudieron al Hospital General, donde se reportó el ingreso de una mujer lesionada por proyectil de arma de fuego.

Sin mencionar el nombre, señaló que durante el avance de las primeras diligencias se confirmó que la mujer falleció mientras recibía atención médica.

Además de ser síndica, la morenista Díaz Hernández era presidenta de la Comisión de Educación y Cultura del Ayuntamiento y fue candidata a la presidencia municipal de Palizada por Morena, pero perdió ante el petista Pedro Ayala Cámara.

Era licenciada en Educación, egresada de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), así como integrante de la Sección 04 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

En un comunicado, el gobierno municipal de Palizada expresó su “pesar y consternación” por el asesinato y manifestó su “total disposición para acompañar y respaldar a las autoridades competentes del estado de Campeche en las investigaciones, confiando plenamente en su capacidad institucional para esclarecer los hechos con profesionalismo, transparencia y prontitud, a fin de que se garantice justicia para la maestra Karina Aurora Díaz Hernández”.

NOSOTROS dejamos un Campeche en paz, con rumbo y seguridad. Hoy, todo es retroceso, miedo y abandono. Morena lo destrozó. Entregaron el estado al caos. ¡Le abrieron la puerta al crimen organizado! ¡Morena es una desgracia! ALEJANDRO MORENO Dirigente nacional del PRI



También pidió a los ciudadanos mantener la calma y evitar la difusión de información no verificada, así como permitir que las instituciones responsables “continúen con su labor de manera ordenada y profesional”.

De manera simultánea, el excandidato en 2021 a la alcaldía de San Andrés Tuxtla, Pedro González Rodríguez, fue asesinado en el interior de su domicilio de la comunidad de Villa Comoapan, del mismo municipio.

De acuerdo con reportes locales, personas armadas irrumpieron en la casa habitación ubicada sobre la calle Mariano Escobedo y le dispararon.

Según los testigos, el exfuncionario intentó escapar del ataque y corrió hacia la parte superior del inmueble; sin embargo, fue alcanzado y abatido en la azotea de su propia vivienda.

Al lugar arribaron elementos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, quienes iniciaron una carpeta de investigación para dar con los responsables. De igual manera, se inició un operativo por la zona para detener a los responsables, aunque hasta el cierre de esta edición no se reportaron detenidos.

González Rodríguez se postuló en el 2021 como candidato a la presidencia municipal de San Andrés Tuxtla por el partido extinto Unidos por Veracruz.

Informes locales indican que en el proceso electoral más reciente también se mantuvo activo, impulsando al partido Morena, lo que reforzó su presencia en la vida política de la región.