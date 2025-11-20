Nuevo Reglamento de Tránsito en Edomex: arranca el 25 de noviembre con sanciones al nivel más bajo

El Estado de México iniciará la aplicación del nuevo Reglamento de Tránsito el próximo 25 de noviembre, con un periodo inicial en el que únicamente se impondrán sanciones mínimas a los conductores.

Esta fase de transición tendrá una duración máxima de un año, debido a que aún no está listo el sistema que permitirá consultar el historial de cada automovilista para determinar el nivel de sanción aplicable .

Cómo funcionarán los nuevos rangos de sanciones

El reglamento elimina las multas fijas y establece un esquema basado en rangos de sanción: mínimo, medio y máximo.

Durante la primera etapa solo se aplicará el rango mínimo. Una vez que opere la plataforma de consulta, las sanciones se ajustarán así:

Multa mínima : para automovilistas sin infracciones previas o pendientes.

Multa media : para quienes acumulen entre dos y tres sanciones sin pagar.

Multa máxima: para conductores con cuatro o más infracciones previas.

Los montos se calcularán mediante la Unidad de Medida y Actualización (UMA), parámetro económico utilizado en México para establecer el valor de multas y recargos.

Infracciones y costos estimados

El nuevo reglamento incluye cambios importantes en la clasificación y el costo de las infracciones.

Algunas conductas como invadir ciclovías o carriles confinados, utilizar el teléfono móvil al conducir o incumplir con medidas de seguridad para motociclistas serán sancionadas con un rango de 16 a 20 UMA, que equivaldría a entre 1,810 y 2,262 pesos, según el valor actual de la UMA .

Para motociclistas, se refuerza la obligatoriedad del uso de casco y la necesidad de contar con una licencia específica para este tipo de vehículo.

Solo mujeres agentes aplicarán infracciones en la primera etapa

Durante el periodo inicial, únicamente mujeres agentes de tránsito —tanto estatales como municipales— podrán imponer sanciones.

De acuerdo con autoridades mexiquenses, esta medida busca fortalecer la transparencia, evitar confrontaciones y facilitar el proceso de adaptación al nuevo modelo de sanciones .

Fotomultas y nuevos mecanismos de supervisión

El reglamento también prevé el uso de fotomultas, las cuales deberán contar con señalización previa, calibración adecuada y un proceso que garantice el derecho de audiencia antes de la imposición formal de la sanción.

Esto forma parte de la estrategia estatal para fortalecer la seguridad vial y promover conductas responsables en el espacio público .

Objetivo: movilidad más segura y proporcionalidad en sanciones

El gobierno estatal afirmó que el nuevo modelo busca avanzar hacia una movilidad más segura y ordenada, incentivar el cumplimiento de las normas y garantizar sanciones proporcionales basadas en la reincidencia.

El sistema digital que permitirá aplicar los rangos medios y máximos deberá estar listo antes de que concluya el primer año de implementación .

MSL