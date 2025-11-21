Detectan leptospirosis y dengue en Veracruz

Hasta el 7 de noviembre pasado, vecinos de la colonia Las Granjas, en Poza Rica, Veracruz, seguían en incertidumbre luego de que perdieron sus viviendas y muebles.

El secretario de Salud de Veracruz, Valentín Herrera, señaló que, tras la emergencia provocada por las lluvias e inundaciones en la región norte del estado, han sido identificados casos de dengue y leptospirosis entre la población.

“Las enfermedades más comunes tras una emergencia como la de inundaciones y lluvias en la zona norte son básicamente viral y una infección (…) pero las dos más importantes son dengue y leptospirosis”, señaló.

El Dato: POZA RICA encabeza el mayor número de personas fallecidas después de la tragedia en Veracruz, con un total de 27, y una persona que permanece desaparecida.

En entrevista con medios del estado, dijo, sin embargo, que las acciones preventivas emprendidas antes y durante la contingencia ayudaron a evitar un incremento significativo de riesgo sanitario.

Agregó que estos dos padecimientos suelen ser los más comunes después de la ocurrencia de fenómenos de esta naturaleza; no obstante, hasta el momento no se han reportado casos graves ni aumentos en la incidencia debido a los operativos de vigilancia epidemiológica.

“Afortunadamente todo está controlado. No hemos tenido aumentos porque se trabajó con anticipación y contamos con los insumos necesarios”, señaló el titular de la dependencia.

Añadió que es de capital importancia reforzar la información preventiva entre la población, ya que la leptospirosis es uno de los padecimientos que significan riesgos principales tras una inundación.

35 fallecidos en Veracruz por las inundaciones

La leptospirosis es una enfermedad causada por la bacteria Leptospira, que se transmite principalmente a través de la orina de animales infectados (como roedores, perros o ganado). Los humanos pueden contagiarse al tener contacto con agua, tierra o líquidos corporales contaminados, ya sea directamente o a través de cortes en la piel y mucosas.

Los síntomas pueden variar desde una enfermedad similar a la gripe hasta una afección más grave que puede ser mortal.

De igual forma, el funcionario estatal dijo en entrevista que la mayor parte de las unidades médicas que registraron ingreso de agua y lodo, lograron reactivar sus servicios tras las labores de limpieza y rehabilitación.

Únicamente persiste un daño estructural en una jurisdicción sanitaria específica, donde ya se realizan trabajos para restablecer por completo los servicios de salud y asegurar el funcionamiento óptimo de la red médica.

Además, dijo que todos los centros de salud continúan en operación normal y que se han aplicado protocolos para garantizar condiciones seguras tanto para pacientes como para el personal médico.

En Veracruz, las lluvias provocaron el desbordamiento del río Cazones, que dejó severas inundaciones en Poza Rica y 47 municipios aledaños.

De acuerdo con cifras del Gobierno de México, Veracruz es el estado con mayor número de decesos, con un total de 35, luego de las fuertes lluvias que se registraron en varios estados del país, en la zona de La Huasteca.

La titular de la Secretaría de Bienestar federal, Ariadna Montiel, declaró el pasado 12 de noviembre que en los municipios afectados del estado fueron censadas 56 mil 532 viviendas que tuvieron afectaciones por las lluvias torrenciales, desbordamiento de ríos e inundaciones.