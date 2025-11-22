Cae regidor ligado a huachicol de agua

Christian Jesús ”N”, presentado por la FGJEM, este 21 de noviembre.

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvieron este viernes 21 de noviembre a Christian Jesús “N”, alias Gimmy o Jimy, identificado como líder del denominado “Sindicato 22 de Octubre” y quien actualmente se desempeña como sexto regidor del municipio de Chalco.

La detención ocurrió en cumplimiento de una orden de aprehensión derivada de la segunda fase de la Operación Caudal, donde el funcionario era considerado objetivo prioritario por su presunta relación con actividades ilícitas en la cadena de extracción, distribución y comercio ilegal de agua en el Estado de México.

De acuerdo con la FGJEM, también se le investiga por su probable participación en delitos como secuestro, extorsión y despojo, entre otros.

Tras su captura, fue ingresado al Centro Penitenciario de Nezahualcóyotl y quedó a disposición de la autoridad judicial. Horas antes, familiares del regidor lo habían reportado como desaparecido.

El pasado 24 de octubre, autoridades del Estado de México activaron el operativo Caudal en 48 municipios, con el fin de combatir el huachicol de agua potable.

En ese arranque, los agentes intervinieron más de 189 inmuebles donde localizaron 51 pozos y 138 tomas de agua clandestinas relacionados con la extracción, sobrexplotación, distribución, acaparamiento y venta ilegal del líquido.

La FGJEM informó que se aseguraron 322 pipas de diferentes capacidades, así como 37 vehículos y siete personas fueron aprehendidas en flagrancia.

En dichos actos delictivos, informó la Fiscalía mexiquense, participaban organizaciones sociales “con fachada de sindicatos”, incluidos la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON); Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México (ACME); Los 300 y/o Unión 300; Libertad; 25 de Marzo; 22 de Octubre y La Chokiza.