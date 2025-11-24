Así se vivió la Caravana Navideña Coca Cola 2025 en Querétaro | VIDEO

Este domingo se llevó a cabo el recorrido de la Caravana Navideña Coca Cola 2025 en Querétaro tras 10 años sin pasar por la entidad, con lo que muchas personas pudieron disfrutar de este espectáculo.

La Caravana Navideña Coca Cola 2025 es un evento que se realiza sin costo alguno para las personas que deseen disfrutar de la música temática y el recorrido que llena las calles de luces y ambiente navideño.

Este recorrido inició a las 19:00 horas en la Plaza de las Américas, y siguió un recorrido sobre la Avenida Constituyentes para dirigirse a Ezequiel Montes, por lo que se hicieron cierres viales cerca de la zona desde las 16:00 horas hasta las 22:00 horas.

Recorrido de la caravana Coca Cola Querétaro ı Foto: Redes Sociales

Caravana Navideña Coca Cola 2025 en Querétaro

Durante el recorrido de la Caravana Navideña Coca Cola 2025 las personas de Querétaro pudieron disfrutar de los carros alegóricos que recorrieron las calles llenos de luces y decoraciones.

Sobre estos carros alegóricos viajaron osos polares con bufandas navideñas, y también el algunos camiones contaban con pantallas en las que se proyectaban a las personas que asistieron a disfrutar del desfile.

Caravana Coca Cola 2025 ı Foto: X: @LauraMex

Además de los grandes y brillantes carros alegóricos, también se tuvo la participación de bailarines que portaban vestuarios luminosos y que brindaban un espectáculo mientras caminaban, y esferas navideñas gigantes con las que los asistentes podían jugar.

Sin duda alguna los carros alegóricos llenos de música navideña con osos polares que bailaban al ritmo de las canciones fueron la sensación del recorrido, pues dejó que se comenzara a sentir el espíritu navideño en las calles queretanas.

Piden cancelar la Caravana Navideña Coca Cola 2025

Por medio de diversas publicaciones, la organización Poder del Consumidor pedía que se cancelara la Caravana Navideña Coca Cola 2025 no sólo en Querétaro, sino en todo el país, por lo que presentaron una denuncia ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).

De acuerdo con un video de Poder del Consumidor, la empresa Coca Cola estaría incurriendo en violaciones a la ley al utilizar personajes y símbolos con la finalidad de promover productos perjudiciales a la salud, y principalmene esto impacta directamente a los menores de edad.

Asimismo, sostuvieron que este desfile es “marketing encubierto dirigido a niñas y niños que viola su derecho a la salud y a su desarrollo cognitivo” por lo que desde hace dos años han presentado dichas denuncias ante las autoridades correspondientes.

📢🎄Las #CaravanasNavideñas de Coca-Cola violan el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad, que prohíbe el marketing dirigido a la niñez para promocionar productos no saludables, como los refrescos.

⚠️Demandamos a las autoridades de #Querétaro, cancelarlas.… pic.twitter.com/HLLNUkhMCF — Poder del Consumidor (@elpoderdelc) November 24, 2025