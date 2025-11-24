Tamaulipas e industriales impulsan megaproyecto hídrico para el sur del estado.

La Asociación de Industriales del Sur de Tamaulipas (AISTAC) cuenta con todo el respaldo del Gobierno de Tamaulipas para llevar a cabo el Plan Integral de Agua y Saneamiento para Tampico y Ciudad Madero, declaró el gobernador Américo Villarreal Anaya, ya que este megaproyecto, dijo, permitirá maximizar la disponibilidad de agua tratada para la industria y garantizar un suministro factible para la ciudadanía.
Al recibir el proyecto de manos del presidente de la AISTAC, Adonay Navarro, y del coordinador de proyectos estratégicos de este organismo industrial, Luis Apperti Llovet, el mandatario estatal valoró esta iniciativa que sentará las bases y potenciará el desarrollo industrial, económico, comercial y habitacional de la zona sur, fortaleciendo su imagen como un destino sostenible para el turismo y la inversión.
“Yo los felicito. Me da mucho gusto ver esta visión integral y global de toda la zona conurbada, principalmente Tampico y Ciudad Madero, y creo que esto le daría una gran fortaleza a este pujante sur, a esta joya que tenemos los tamaulipecos y las tamaulipecas en esta región para seguir impulsando a nuestra entidad y que haga lo que le corresponde por el bien de nuestra nación, que es mucho", expresó el titular del ejecutivo.
Y agregó: “Cuentan con todo el apoyo de nuestro gobierno y sentemos las bases para dejar estos beneficios a las futuras generaciones“.
Durante la reunión de trabajo en el Club de Industriales de Tampico, junto con el secretario de Recursos Hidráulicos, Raúl Quiroga; el secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas; la presidenta municipal de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, y el alcalde de Madero, Erasmo González Robledo, Villarreal Anaya firmó el convenio específico de colaboración entre el Gobierno de Tamaulipas y la Asociación de Industriales del Sur de Tamaulipas.
Al exponer el Plan Integral Hidrosanitario, Luis Apperti Llovet destacó que, gracias al liderazgo y visión del gobernador Américo Villarreal, la AISTAC, un organismo con 44 años de presencia en el sur del estado que agrupa a 40 empresas, impulsa este proyecto que colocará al sur tamaulipeco en una ruta de sostenibilidad, crecimiento ordenado y seguridad hídrica.
“El estado no se endeuda. La industria recibe certeza en el suministro de agua tratada y la población gana un sistema moderno, y el medio ambiente recupera su equilibrio", indicó.
En la reunión se contó con la presencia de representantes de empresas como INEOS, Valia y Dynasol, así como de directivos de organismos operadores del agua de esta región.
JVR