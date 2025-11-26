Cae en Ecatepec presunta banda de ‘desplazadoras’ de tarjetas

Elementos de la Policía Municipal de Ecatepec, con apoyo de personal de la Marina, detuvieron a cuatro mujeres señaladas como probables integrantes de una célula dedicada al robo de tarjetas bancarias mediante engaños, conocida como modalidad de “desplazadoras”.

Las detenidas habrían despojado a una adulta mayor de su tarjeta en un cajero automático del centro comercial Multiplaza Aragón.

La captura se logró como parte de los operativos coordinados entre la corporación municipal y Seguridad y Protección Bancarias (SEPROBAN), implementados ante el incremento de reportes sobre personas que engañan, principalmente a adultos mayores, para intercambiar o robar tarjetas bancarias.

De acuerdo con las autoridades, el aseguramiento fue posible gracias al intercambio de información con SEPROBAN, el seguimiento desde el Centro de Mando y el despliegue de personal pie tierra.

Durante recorridos de vigilancia, policías del Sector 24 fueron alertados por una adulta mayor que salía de un cajero automático gritando y señalando a cuatro mujeres, acusándolas de haberle robado su tarjeta, por lo que de inmediato fueron aseguradas.

La víctima relató que, tras retirar su dinero, tres mujeres se acercaron para advertirle que “su sesión seguía abierta” y la presionaron para insertar nuevamente su tarjeta en el cajero. Mientras la distraían, aprovecharon para intercambiar su plástico por otro distinto.

Las detenidas fueron identificadas como Mía Yasire “N”, de 21 años; Melany Paola “N”, de 23 años; Getsemaní Sinay “N”, de 28 años, y Yobana Yazarela “N”, de 22 años.

Durante la inspección, les fueron aseguradas cinco tarjetas bancarias de HSBC, Citibanamex y Banco del Bienestar, que no pudieron acreditar como propias.

Las cuatro mujeres fueron trasladadas y presentadas ante el Ministerio Público de San Agustín por su probable participación en el delito de posesión indebida de tarjetas para el pago de bienes y servicios.

MSL