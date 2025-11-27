Inversión para el Mundial será un gran legado para NL, afirma Samuel García

Bajo el programa Ponte Nuevo, Ponte Mundial con el que se mostrará la mejor versión del estado y dejar un legado que perdure más allá de la justa internacional, el Gobierno del Estado trabaja en 34 proyectos en busca de la mejor sede mundialista, dijo el Gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda.

En la conferencia matutina “La Mañanera” en Palacio Nacional, y ante la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, el Mandatario estatal agradeció el apoyo del Gobierno federal para acelerar los procesos para realizar estos proyectos de infraestructura.

“En Nuevo León fieles a nuestro pragmatismo, decidimos que no se gastaría un solo peso con la excusa del Mundial, sino que todo fuera inversión en obra pública para que una vez terminado el Mundial quede un gran legado de lo que hemos llamado el nuevo Nuevo León”, expresó el Gobernador.

“Hay más de 34 proyectos que vamos a concluir, la mayoría quiero agradecer a la Presidenta, es gracias a que el Gobierno Federal de manera muy eficiente aceleró los procesos”.

“En marzo que tenemos el repechaje tenemos dos juegos el día 26 y 29, coincide con nuestro gran festival Pal Norte que es de 3 días de jueves a sábado. Pues ojalá nos pueda acompañar a alguno de los juegos. Y que pueda ver con sus propios ojos el nuevo Nuevo León. Seremos la sede más norteña y queremos invitar a todos los mexicanos que nos acompañen el siguiente verano”.

La Presidenta de la República dijo que el compromiso de la Federación es apoyar 2 mil millones de pesos para cada ciudad sede mundialista para transporte púbico y movilidad.

“Me comprometí con ellos a que iba a haber una aportación del Gobierno de México entre mil 500 y 2 mil millones de pesos para cada entidad, ¿para qué son?, para la infraestructura, para el Metro en el caso de Monterrey, en el caso de la ciudad… para transporte público principalmente y movilidad”, indicó.

El Gobernador Samuel García detalló el Top 10 de los 34 proyectos de infraestructura que lleva a cabo Nuevo León, en donde destaca la construcción del monorriel más largo del Continente.

“Es la obra pública más grande en la historia de Nuevo León que hoy emplea a 4 mil personas directas. Estamos construyendo el monorriel más largo del Continente. Son dos líneas del Metro, la línea 4 y la línea 6, con esta obra vamos a duplicar el sistema de Metro de la ciudad, va a pasar de 38 kilómetros a más de 80”, dijo.

García Sepúlveda dijo que Nuevo León será sede del Mundial FIFA 2026, y los ojos del mundo estarán puestos en el Estado y en el país, lo que representa una oportunidad para seguir creciendo en todos los rubros, sobre todo en economía y turismo.

Entre las obras y proyectos que lleva a cabo el Gobierno del Estado están las nuevas líneas del Metro 4 y 6, la Estación Aeropuerto y la Estación Torre Rise; y la modernización de la Línea 1.

Además, la incorporación de 4 mil nuevos camiones sustentables que forman parte de la reestructuración del transporte público, así como 500 nuevos paraderos.

“Tendremos en la ciudad todas las rutas de transporte público reestructuradas, todas con camiones nuevos, internet, Wi-Fi, clima, todas conectadas al Sintram, con botón de pánico y esto nos va a ayudar muchísimo a gozar de la ciudad con mucha movilidad”, señaló.

En seguridad, la nueva Fuerza Civil que fue designada la mejor policía estatal del país en desempeño y confianza, construye su nuevo Cuartel General, cuenta con siete nuevas divisiones, nuevo Black Hawk, nueve nuevos helicópteros, nuevas Black mambas, patrullas y 16 nuevos Destacamentos con los que se blinda las entradas y salidas a Nuevo León.

Entre los espacios públicos el Estado cuenta con un renovado Parque Fundidora que será sede del mejor Fan Fest, en donde se espera romper récord de asistencia de 120 mil personas diarias; Parque del Agua; nuevos Corredores Verdes que serán una conexión peatonal desde el Estadio de Rayados hacia el Fan Fest, y la reforestación de más de 800 mil árboles.

Un nuevo Parque Lineal de 6.1 kilómetros; Malecón de la Presa de La Boca; Parque Presa León; Parque Tigre; Parque del Árbol; Parque La Estanzuela; Parque El Cuchillo; Parque Cerro Prieto; Parque Cerro las Mitras; Parque Cerro la Silla; Parque Niños Héroes.

Para promover el deporte entre las y los estudiantes de Nuevo León, se construyen 500 nuevas canchas deportivas en los planteles escolares.

Nuevo León cuenta con conectividad internacional, con la renovación de la Aduana Colombia; la nueva Carretera La Gloria-Colombia; la renovación del Aeropuerto y nuevos vuelos.

En la conferencia matutina estuvieron también la Coordinadora de los trabajos para el Mundial 2026, Gabriela Cuevas; la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada; y el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus.

