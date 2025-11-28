Feminicidios en Sinaloa dejan 47 niños huérfanos

La titular de la Secretaría de las Mujeres de Sinaloa, Ana Francis Chiquete, en imagen de archivo.

La titular de la Secretaría de las Mujeres (Semujeres) de Sinaloa, Ana Francis Chiquete Elizalde, dijo que, en 34 casos de feminicidio ocurridos este año en el estado, las víctimas tenían hijos menores de edad.

Explicó que en el caso más reciente ocurrido en la colonia Renato Vega Amador, en Culiacán, ocurrido el lunes pasado, la víctima tenía dos hijos menores de edad, los cuales se prevé que entren al programa Infancias con Futuro.

Añadió que suman 47 niños, niñas y adolescentes en dicho programa de apoyo, en el que se ofrece apoyo emocional, económico y jurídico.

“Nosotros lo que tenemos son las cifras de los casos que están entrando en Infancias con Futuro. Hasta el último corte que tuvimos de los casos que han sucedido en este año, ya que fiscalía es quien hace la tipificación, han sido 34 casos que entran al programa, pero han sido 47 niñas, niños y adolescentes. Treinta y cuatro de los casos han tenido hijos que son menores de edad y que han entrado a este programa”, expresó.

El Tip: LAS MUJERES en situación de violencia pueden acudir al Centro de Atención en Culiacán, la línea de atención 800 822 7956 y el 911 en caso de emergencias.

De acuerdo con medios locales, tan sólo en los últimos cuatro días, es decir del 24 al 27 de noviembre, se han registrado seis feminicidios en distintos puntos de Sinaloa.

El gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, lamentó los recientes casos de asesinatos de mujeres que se han registrado en el estado y destacó que desde la administración estatal se están realizando trabajos preventivos para evitar este tipo de situaciones.

64 Feminicidios van en el año en Sinaloa

Para prevenir este delito, expuso que los casos de violencia cometidos hacia las mujeres en el estado se analizan periódicamente en las mesas de seguridad, para definir estrategias a implementar y así evitarlos.

También mencionó que, desde la Secretaría de las Mujeres del Estado, se están aplicando campañas de concientización para visibilizar la problemática que representa la violencia de género.